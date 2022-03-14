Así fue el fin de semana para nuestros equipos

FUTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN
SPORTING TENERIFE 1-2
REAL OVIEDO VALLADOLID 3-0
SEGUNDA RFEF
CEARES ADARVE 0-1
LANGREO NAVALCARNERO 0-0
AROSA AVILÉS 0-0
COMPOSTELA LLANERA 0-1
MÓSTOLES MARINO 2-1
TERCERA DIVISIÓN
VETUSTA TITÁNICO 1-1
PRAVIANO CAUDAL 0-2
ROCES LANGREO B 3-0
COLUNGA TUILLA 1-1
SPORTING B LEALTAD 2-1
LLANES LUARCA 0-1
L’ENTREGU SAN MARTÍN 0-2
COVADONGA URRACA 0-0
LENENSE INDUSTRIAL 3-4
NAVARRO MOSCONIA 0-0
BALONCESTO
LEB ORO
CACERES UNICAJA BANCO 75-99
LEB PLATA
NAVARRA CIRCULO 77-65
LIGA EBA
UNICAJA BANCO B PORRIÑO 54-58
CORINTO GIJON LA ANTIGUA 56-66
BALONMANO
PLATA FEMENINA
UNIÓN FINANCIERA LANZAROTE 18-24
SIERO RODAVIGO 28-30
CAMARGO LOBAS GLOBAL 16-22
GIJÓN CAÑIZA 25-23
1ª NACIONAL MASCULINA
TOSCAF FINETWORK 25-26
AUTOCENTER VETUSTA LAFUENTE 37-24
GRUPO IMQ OCA HOTELES 27-23
UNION FINANCIERA Descanso
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
VILANOVA TELECABLE 4-5
PLATA FEMENINA
ALCOBENDAS LENA 4-1
ARECES AURRERÁ 7-4
PATIN NALON LAS ROZAS Aplazado
OK LIGA BRONCES NORTE
AECES LUBIANS 6-5
OVIEDO BOOLING URDANETA 2-3
TELECABLE ORDES 2-3
OVIEDO ROLLER RAXOI 9-2
BADMINTON
OVIEDO BANALMÁDENA 7-0