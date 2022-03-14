DEPORTES / AGENDA

Así fue el fin de semana para nuestros equipos

El Real Oviedo vuelve a mirar al playoff, el Sporting se complica la vida. Dura lucha en Segunda RFEF por evitar el descenso, si quieres saber lo qué hizo tu equipo en el fin de semana aquí lo puedes consultar

Chisco García

Oviedo | 14.03.2022 10:29

El Oviedo Badminton alcanzó la permanencia
El Oviedo Badminton alcanzó la permanencia | oviedo badminton

FUTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN

SPORTING TENERIFE 1-2

REAL OVIEDO VALLADOLID 3-0

SEGUNDA RFEF

CEARES ADARVE 0-1

LANGREO NAVALCARNERO 0-0

AROSA AVILÉS 0-0

COMPOSTELA LLANERA 0-1

MÓSTOLES MARINO 2-1

TERCERA DIVISIÓN

VETUSTA TITÁNICO 1-1

PRAVIANO CAUDAL 0-2

ROCES LANGREO B 3-0

COLUNGA TUILLA 1-1

SPORTING B LEALTAD 2-1

LLANES LUARCA 0-1

L’ENTREGU SAN MARTÍN 0-2

COVADONGA URRACA 0-0

LENENSE INDUSTRIAL 3-4

NAVARRO MOSCONIA 0-0

BALONCESTO

LEB ORO

CACERES UNICAJA BANCO 75-99

LEB PLATA

NAVARRA CIRCULO 77-65

LIGA EBA

UNICAJA BANCO B PORRIÑO 54-58

CORINTO GIJON LA ANTIGUA 56-66

BALONMANO

PLATA FEMENINA

UNIÓN FINANCIERA LANZAROTE 18-24

SIERO RODAVIGO 28-30

CAMARGO LOBAS GLOBAL 16-22

GIJÓN CAÑIZA 25-23

1ª NACIONAL MASCULINA

TOSCAF FINETWORK 25-26

AUTOCENTER VETUSTA LAFUENTE 37-24

GRUPO IMQ OCA HOTELES 27-23

UNION FINANCIERA Descanso

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

VILANOVA TELECABLE 4-5

PLATA FEMENINA

ALCOBENDAS LENA 4-1

ARECES AURRERÁ 7-4

PATIN NALON LAS ROZAS Aplazado

OK LIGA BRONCES NORTE

AECES LUBIANS 6-5

OVIEDO BOOLING URDANETA 2-3

TELECABLE ORDES 2-3

OVIEDO ROLLER RAXOI 9-2

BADMINTON

OVIEDO BANALMÁDENA 7-0

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