DEPORTES / POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana para nuestros equipo

Repasamos los resultados de nuestros principales equipos en el fin de semana.

Chisco García

Oviedo | 15.03.2021 12:42

El Ovida Oviedo Badminton ganó en la vuelta de la Liga
El Ovida Oviedo Badminton ganó en la vuelta de la Liga | OVIEDO BADMINTON

FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN A

SPORTING MALLORCA 2-0

REAL OVIEDO LEGANÉS 3-1

SEGUNDA DIVISIÓN B

LANGREO NUMANCIA SAB 1-1

COVADONGA CULTURAL 1-0

VALLADOLID B VETUSTA 1-0

MARINO SPORTING B 0-0

BURGOS LEALTAD 1-0

TERCERA DIVISIÓN

Grupo A

LLANERA MOSCONIA 6-1

LENENSE AVILÉS STADIUM 4-1

VALLOBÍN NAVARRO 1-0

INDUSTRIAL CAUDAL 4-3

PRAVIANO CEARES 2-0

Grupo B

TITÁNICO VALDESOTO 2-0

SAN MARTÍN URRACA 0-0

COLUNGA CONDAL 3-0

SIERO TUILLA 0-0

LLANES L’ENTREGU 1-0

BALONCESTO

LEB PLATA

ZAMORA CIRCULO 90-92

LIGA EBA

CHANTADA GIJON BASKET 74-62

LIGA FEMENINA 2

ROSALÍA ADBA 69-53

BALONMANO

PLATA FEMENINA

SIERO OVIEDO 25-23

BALONMANO GIJÓN SALUD TENERIFE Aplazado

1ª NACIONAL MASCULINA

LUANCO EMBUTIDOS EZEQUIEL 32-29

TARAZONA FINETWORK GIJÓN 30-21

UNION FINANCIERA GRUPO IMQ 28-19

SORIA ATLÉTICA AVILESINA 27-20

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

VOLTREGÁ TELECABLE 3-5

ASTURHOCKEY GIRONA 4-5

VILANOVA CUENCAS MINERAS 1-1

LIGA BRONCE NACIONAL MASCULINA

URDANETA BOOLING 5-2

ROLLER ROCHAPELA 6-7

COMPAÑÍA TELECABLE 4-3

BADMINTON

LIGA TOP 8

ARJONILLA OVIDA OVIEDO 3-4

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