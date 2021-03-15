Así fue el fin de semana para nuestros equipo

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN A
SPORTING MALLORCA 2-0
REAL OVIEDO LEGANÉS 3-1
SEGUNDA DIVISIÓN B
LANGREO NUMANCIA SAB 1-1
COVADONGA CULTURAL 1-0
VALLADOLID B VETUSTA 1-0
MARINO SPORTING B 0-0
BURGOS LEALTAD 1-0
TERCERA DIVISIÓN
Grupo A
LLANERA MOSCONIA 6-1
LENENSE AVILÉS STADIUM 4-1
VALLOBÍN NAVARRO 1-0
INDUSTRIAL CAUDAL 4-3
PRAVIANO CEARES 2-0
Grupo B
TITÁNICO VALDESOTO 2-0
SAN MARTÍN URRACA 0-0
COLUNGA CONDAL 3-0
SIERO TUILLA 0-0
LLANES L’ENTREGU 1-0
BALONCESTO
LEB PLATA
ZAMORA CIRCULO 90-92
LIGA EBA
CHANTADA GIJON BASKET 74-62
LIGA FEMENINA 2
ROSALÍA ADBA 69-53
BALONMANO
PLATA FEMENINA
SIERO OVIEDO 25-23
BALONMANO GIJÓN SALUD TENERIFE Aplazado
1ª NACIONAL MASCULINA
LUANCO EMBUTIDOS EZEQUIEL 32-29
TARAZONA FINETWORK GIJÓN 30-21
UNION FINANCIERA GRUPO IMQ 28-19
SORIA ATLÉTICA AVILESINA 27-20
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
VOLTREGÁ TELECABLE 3-5
ASTURHOCKEY GIRONA 4-5
VILANOVA CUENCAS MINERAS 1-1
LIGA BRONCE NACIONAL MASCULINA
URDANETA BOOLING 5-2
ROLLER ROCHAPELA 6-7
COMPAÑÍA TELECABLE 4-3
BADMINTON
LIGA TOP 8
ARJONILLA OVIDA OVIEDO 3-4