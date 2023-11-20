Así fue el fin de semana deportivo

SEGUNDA FEDERACIÓN
VETUSTA
MARINO
1-1
CORUXO
COVADOGA
3-1
LANGREO
FABRIL
1-0
AVILES
RAYO CANTABRIA
1-2
TERCERA
LEALTAD
LENENSE
3-0
AVILÉS STADIUM
SPORTING ATLÉTICO
0-3
LLANES
COLUNGA
1-2
PRAVIANO
URRACA
1-0
LLANERA
TUILLA
2-0
CEARES
INDUSTRIAL
2-0
LUARCA
CONDAL
3-0
LÉNTREGU
BARCIA
3-1
CAUDAL
TITÁNICO
1-1
SEGUNDA FEMENINA
ZARAGOZA
REAL OVIEDO
0-0
REAL SOCIEDAD B
SPORTING
1-0
BALONCESTO
LEB ORO
LEYMA CORUÑA
ALIMERKA OVIEDO
88-77
LIGA EBA
CIRCULO
ZAMORA
84-62
OBRADOIRO
TARTIERE AUTO
95-81
CULTURAL LEONESA
UNIVERSIDAD OVIEDO
88-53
LIGA FEMENINA 2
MATARÓ
SANFER ADBA
66-62
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
BOLAÑOS
LOBAS OVIEDO
27-28
POZUELO
MOTIVE.CO GIJÓN
18-27
PLATA FEMENINA
SIERO
FUENTES CARRIONAS
31-28
CARBALLAL
GIJÓN
24-27
HONOR PLATA MASCULINA
ALICANTE
UNIÓN FINANCIERA
27-25
1ª NACIONAL MASCULINA
HORIZONTE ATLÉTICA
TORRELAVEGA
36-35
ASTILLERO
GRUPO
35-37
AUTOCENTER PRINCIPADO
SALAMANCA
38-34
VALLADOLID
ROYAL PREMIUM GIJON
31-38
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE
PLATA FEMENINA
PATÍNALÓN
ALCALÁ
1-5
LENA
AURRERÁ
4-2
ROLLER OVIEDO
AURRERÁ
2-1
LENA
RAXOI
3-1
OK LIGA BRONCES NORTE
COMPAÑÍA
MIERES
5-2
ARECES
RAXOI
5-3
TELECABLE
ROLLER
4-9
PATINALON
URDANETA
5-2
BADMINTON
OVIEDO
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR
BELENOS
DIVISIÓN DE HONOR B
UNIVERSITARIO BILBAO
GIJÓN
111-0
LA UNICA
REAL OVIEDO
18-24
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
ARONA
CV OVIEDO
3-1
GRUPO
EXTREMADURA
1-3
SUPERLIGA 2 MASCULINA
SORIA
JOVELLANOS
0-3
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
FUENLABRADA
OVIEDO
1-3
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
LA CALZADA
CORUÑA
3-1
SANTO DOMINGO
LA CURTIDORA
3-0