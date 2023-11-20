POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana deportivo

Consulta los resultados de todos nuestros equipos en el fin de semana y escucha las voces de los protagonistas en la agenda más completa

Chisco García

Oviedo | 20.11.2023 11:50

SEGUNDA FEDERACIÓN

VETUSTA

MARINO

1-1

CORUXO

COVADOGA

3-1

LANGREO

FABRIL

1-0

AVILES

RAYO CANTABRIA

1-2

TERCERA

LEALTAD

LENENSE

3-0

AVILÉS STADIUM

SPORTING ATLÉTICO

0-3

LLANES

COLUNGA

1-2

PRAVIANO

URRACA

1-0

LLANERA

TUILLA

2-0

CEARES

INDUSTRIAL

2-0

LUARCA

CONDAL

3-0

LÉNTREGU

BARCIA

3-1

CAUDAL

TITÁNICO

1-1

SEGUNDA FEMENINA

ZARAGOZA

REAL OVIEDO

0-0

REAL SOCIEDAD B

SPORTING

1-0


BALONCESTO

LEB ORO

LEYMA CORUÑA

ALIMERKA OVIEDO

88-77

LIGA EBA

CIRCULO

ZAMORA

84-62

OBRADOIRO

TARTIERE AUTO

95-81

CULTURAL LEONESA

UNIVERSIDAD OVIEDO

88-53

LIGA FEMENINA 2

MATARÓ

SANFER ADBA

66-62

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

BOLAÑOS

LOBAS OVIEDO

27-28

POZUELO

MOTIVE.CO GIJÓN

18-27

PLATA FEMENINA

SIERO

FUENTES CARRIONAS

31-28

CARBALLAL

GIJÓN

24-27

HONOR PLATA MASCULINA

ALICANTE

UNIÓN FINANCIERA

27-25

1ª NACIONAL MASCULINA

HORIZONTE ATLÉTICA

TORRELAVEGA

36-35

ASTILLERO

GRUPO

35-37

AUTOCENTER PRINCIPADO

SALAMANCA

38-34

VALLADOLID

ROYAL PREMIUM GIJON

31-38

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

PLATA FEMENINA

PATÍNALÓN

ALCALÁ

1-5

LENA

AURRERÁ

4-2

ROLLER OVIEDO

AURRERÁ

2-1

LENA

RAXOI

3-1

OK LIGA BRONCES NORTE

COMPAÑÍA

MIERES

5-2

ARECES

RAXOI

5-3

TELECABLE

ROLLER

4-9

PATINALON

URDANETA

5-2

BADMINTON

OVIEDO

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR

BELENOS

DIVISIÓN DE HONOR B

UNIVERSITARIO BILBAO

GIJÓN

111-0

LA UNICA

REAL OVIEDO

18-24


VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

ARONA

CV OVIEDO

3-1

GRUPO

EXTREMADURA

1-3

SUPERLIGA 2 MASCULINA

SORIA

JOVELLANOS

0-3

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

FUENLABRADA

OVIEDO

1-3

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

LA CALZADA

CORUÑA

3-1

SANTO DOMINGO

LA CURTIDORA

3-0

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid