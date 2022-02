El Principado da su beneplácito a los planes de reordenación de títulos y espacios del rector Villaverde

El rector de la universidad de Oviedo Ignacio Villaverde admite que la reordenación puede enfadar a miembros de la comunidad universitaria y de otras instituciones.

Minimiza las críticas internas. Señala que se podrán pronunciar en el periodo de alegaciones, al igual que las instituciones y la sociedad, para configurar un documento constructivo que redunde por el bien de Asturias.

Sobre las críticas sobre todo de alcaldes como el ovetense Canteli o el mierense Vázquez, Villaverde no quiere alentar la controversia. Son decisiones, alega, por el bien común y para mirar al siglo XXI, no al XVI.

El Principado da su beneplácito a la propuesta de la Universidad para reordenar los campus. El consejero de Ciencia cree que una decisión “pensando en Asturias” y por eso la ven bien para gestionar los recursos crecientes que ofrece la comunidad autónoma a la institución académica. Borja Sánchez cree que es una propuesta equilibrada y orientada a la especialización con mejoras para Mieres y Gijón. El consejero de Ciencia señala que esta reorganización ambiciosa requiere respetar los tiempos de la Universidad. Cree que la institución docente e investigadora es crucial para reforzar los sectores en los que Asturias es fuerte.

Socialistas e Izquierda Unida de Mieres rechazan la decisión de no ubicar Deportes en el campus de Barredo. Los portavoces de ambos grupos, Gloria Muñoz y Manuel Álvarez respectivamente, firman una declaración en la que reprochan a Villaverde una propuesta sin fundamento ni justificación que no podemos compartir. Es una enorme decepción porque Mieres tiene instalaciones modernas mientras que en Oviedo habría que invertir millones de euros, afirman. En Gijón, Foro y PP enarbolan la crítica a la alcaldesa por no hacer lo suficiente para conseguir que el grado de Deportes se ubicase en el campus gijonés.