CONCEJOS

Ocho comercios de Arriondas reciben el reconocimiento del Programa Comercio Verde y Circular de Asturias

Desde el Ayuntamiento de Parres se valora muy positivamente la implicación de estos comercios en una iniciativa que contribuye a reforzar la competitividad del comercio local y a impulsar un modelo económico más sostenible, innovador y comprometido con el territorio

Enrique Carballeira

Arriondas |

Ocho comercios de Arriondas reciben el reconocimiento del Programa Comercio Verde
Ocho comercios de Arriondas reciben el reconocimiento del Programa Comercio Verde | AYTO PARRES

Ocho comercios de Arriondas recibieron el pasado viernes el reconocimiento del Programa Comercio Verde y Circular de Asturias, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Comercio y Empresa del Gobierno del Principado de Asturias, en colaboración con COGERSA y el Ayuntamiento de Parres, con el objetivo de fomentar la sostenibilidad y la economía circular en el pequeño comercio.

A través de este programa, los establecimientos participantes han recibido formación especializada y un informe personalizado de sostenibilidad, en el que se analizan aspectos como el consumo energético, la gestión de residuos o la huella de carbono derivada de su actividad. Asimismo, se les han planteado propuestas de mejora orientadas a aumentar su eficiencia y avanzar en la incorporación de prácticas vinculadas a la economía circular.

Desde el Ayuntamiento de Parres se valora muy positivamente la implicación de estos comercios en una iniciativa que contribuye a reforzar la competitividad del comercio local y a impulsar un modelo económico más sostenible, innovador y comprometido con el territorio.

Asimismo, el Consistorio anima al resto de establecimientos comerciales y a la ciudadanía en general a seguir apoyando al comercio de proximidad, un sector fundamental para la actividad económica, la generación de empleo y la dinamización de las calles y núcleos urbanos del concejo.

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