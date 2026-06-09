El equipo masculino sub14 del Infiesto Atletismo Subcampeón de Asturias por equipos

A falta de una jornada para finalizar las finales escolares de los Campeonatos de Asturias Escolares de pista al aire libre , los atletas que entrenan en Infiesto bajo las órdenes de Bea Valiente y Borja Jerónimo, siguen cosechando medallas. Esta última es la conseguida por el equipo masculino en categoría sub14, donde este primer sábado de junio y en las pistas de Avilés ,se proclamó Subcampeón de Asturias por equipos en esta categoría.

Un equipo muy compacto que se enfrentó a equipos con mayor población como son el equipo vencedor, la Atlética Avilesina de Avilés, así como el tercer clasificado el Estadio Gijón.

Sus integrantes realizaron una magnífica actuación consiguiendo los triunfos en la pruebas de los 1.000 ml con Lucas Riestra Valiente, así como en la prueba de los 80 ml con Emanuel Gavril Timis Palcu. Los hermanos Ángel e Iván Mayor González hacían el salto de longitud el primero y el salto de altura el segundo, finalizando ambos en tercera posición, mismo puesto que conseguía Marcos Rodríguez Sánchez en lanzamiento de peso. El relevo 4x80 ml también finalizaba en tercera posición con Ángel, Lucas, Emanuel y Yago Feito Llera, que también participó en la prueba de los 150 ml finalizando en la cuarta posición, mismo puesto que conseguía Darío Testa Artos en el lanzamiento de disco. Izan Fernández Jarque completaba el equipo de Infiesto finalizando en la sexta posición en los 80 m. vallas.

La mayor parte de este grupo de atletas llevan año a año, desde la categoría sub10, subiéndose al podium por equipos tanto en la especialidad de pista como en la de campo a través, todo un logro para este gran grupo de deportistas piloñeses.