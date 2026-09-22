Nace en Cangas de Onís "Peruyes Activa": un parque deportivo y espacio de ocio saludable

El Ayuntamiento de Cangas de Onís impulsa el proyecto «PERUYES ACTIVA – Parque Deportivo Rural y Espacio de Ocio Saludable», una actuación destinada a crear en el núcleo rural de Peruyes un nuevo espacio público de proximidad para la práctica deportiva, el ocio saludable, el descanso y la convivencia vecinal. La iniciativa se plantea para su presentación a la convocatoria plurianual 2026 de ayudas a operaciones no productivas de entidades locales en el marco de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo LEADER del Principado de Asturias.

El proyecto responde a una necesidad concreta de la localidad, que cuenta con una población aproximada de 60 habitantes y actualmente carece de una instalación pública específicamente acondicionada para la práctica deportiva al aire libre. La actuación permitirá acercar este servicio al propio núcleo y reducir la necesidad de desplazarse a otras localidades para realizar actividades deportivas y recreativas.

La principal actuación será la creación de una pista recreativa multideporte al aire libre de aproximadamente 450 metros cuadrados y unas dimensiones de 30 por 15 metros, preparada para la práctica de fútbol sala, balonmano, minibasket y otras actividades compatibles. La instalación tendrá un carácter recreativo y no estará concebida para la celebración de competiciones deportivas oficiales.

Pero «Peruyes Activa» va más allá de la construcción de una pista deportiva. El proyecto aprovechará el terreno natural y el arbolado adulto ya existentes para crear un espacio de carácter multifuncional e intergeneracional, donde la actividad física pueda convivir con el descanso, el acompañamiento familiar y el encuentro entre vecinos.

Para ello, las áreas de estancia se completarán con tres mesas de picnic, tres papeleras, una fuente, un banco y dos sillas, buscando aprovechar especialmente las zonas de sombra natural. El mobiliario permitirá que el espacio sea utilizado también por familiares, personas mayores y vecinos que no participen directamente en las actividades deportivas.

La actuación se desarrollará sobre una parcela de titularidad municipal en Peruyes que ya dispone de una explanada sensiblemente llana y compactada. Esta circunstancia permite plantear una intervención proporcionada, evitando grandes movimientos de tierras y conservando buena parte de las superficies naturales y del arbolado existente.

Proyecto adaptado a la realidad rural

El proyecto apuesta así por un modelo adaptado a la realidad de los pequeños núcleos rurales: una instalación polivalente, sencilla y de bajo mantenimiento que permita mejorar los servicios públicos de proximidad sin trasladar al medio rural modelos de grandes instalaciones urbanas. Su finalidad es favorecer hábitos de vida saludables, generar nuevas oportunidades de encuentro y contribuir al equilibrio territorial entre la capital municipal y los distintos núcleos del concejo.

Una vez puesto en servicio, el parque será público, abierto y gratuito, sin cuotas de acceso, tarifas ni sistemas individualizados de reserva. El Ayuntamiento de Cangas de Onís asumirá además su conservación, mantenimiento y gestión ordinaria, garantizando la continuidad del equipamiento como servicio público municipal.

Con «Peruyes Activa», el Ayuntamiento pretende convertir una parcela municipal actualmente sin equipamiento deportivo específico en un nuevo punto de referencia para la vida cotidiana de Peruyes: un lugar para jugar, hacer deporte, descansar, acompañar, conversar y compartir espacio entre generaciones.