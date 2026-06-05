La jornada de limpieza de Mares Circulares consigue recoger un total de 117,62 kilos de residuos en el Sella

La jornada ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Cangas de Onís, el Club Cangas de Onís Atletismo, la Fundación Real Sporting y voluntarios de Coca-Cola Europacific Partners. En total se han conseguido recoger un total de 117,62 kilos de residuos.

La información obtenida durante la intervención pasará a la base de datos que recoge todas las referencias obtenidas en la totalidad de limpiezas realizadas dentro del programa Mares Circulares desde 2018, junto a los monitoreos previos que se han realizado en 1.163 puntos, con el fin de que pueda servir de apoyo a las investigaciones científicas sobre el cuidado de los mares y océanos. En 2025, Mares Circulares recogió más de 350 toneladas de residuos, gracias a una red de colaboración compuesta por 7.064 voluntarios y cofradías de pescadores de 14 puertos pesqueros de España y Portugal.

Un entorno libre de residuos

Por su parte, Ramón Méndez Responsable de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, ha destacado “la colaboración y las alianzas son claves para alcanzar metas tan ambiciosas como las que impulsa Mares Circulares, orientadas a avanzar hacia un entorno marino libre de residuos. Es imprescindible actual para proteger estos ecosistemas y sensibilizar sobre la puesta en marcha de iniciativas que impulsen la economía circular. Tras ocho años de recorrido, el proyecto cuenta además con una valiosa base de datos que aporta información de gran interés para la comunidad científica y contribuye al desarrollo de soluciones frente a este desafío ambiental. Queremos reconocer especialmente el compromiso de los voluntarios, cuyo esfuerzo colectivo demuestra el impacto positivo que podemos generar trabajando de manera conjunta.”