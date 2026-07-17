Inaugurado el nuevo puente Emilio Llamedo, en Arriondas tras una inversión de 5,5 millones que transforma una infraestructura emblemática

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha inaugurado esta tarde el nuevo puente Emilio Llamedo, en Arriondas/Les Arriondes, una actuación que ha superado los 5,5 millones de inversión para transformar una infraestructura emblemática, que cada año acoge la salida del Descenso Internacional del Sella.

El puente cuenta ahora con calzadas y aceras más amplias, lo que ofrece mayor seguridad para vehículos y peatones, e incorpora un mirador en voladizo con pavimento de vidrio sobre el río Sella, cuyo cauce ha quedado despejado, al eliminar la pilastra existente. De este modo, se ha logrado también una mejor integración ambiental de la infraestructura.

El nuevo diseño, moderno y accesible, ofrece mayor protagonismo a los viandantes, al dar continuidad a la trama urbana de la capital parraguesa. También mejora los accesos a la localidad, con una nueva glorieta que regula el tráfico hacia el Hospital del Oriente Francisco Grande Covián y los principales focos comerciales de la villa. Este enlace aporta mayor fluidez a la circulación, especialmente en las épocas con alta afluencia de visitantes.

Junto con el presidente, han asistido a la puesta en servicio del puente la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo; el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García; el director general de Infraestructuras, Guzmán Castro, y el alcalde de Parres, Emilio García Longo.

Detalles de la infraestructura

La plataforma del puente cuenta ahora con 96 metros de largo y 14,3 de ancho. En el centro de la pasarela se ha creado un mirador en voladizo sobre el río, pavimentado con baldosas de vidrio de triple capa, que permite contemplar el cauce del Sella. La nueva estructura cuenta con una calzada de 7,3 metros de ancho y aceras.

El paso peatonal de la margen izquierda en sentido Arriondas/Les Arriondes tiene 3,5 metros de ancho y el de la margen derecha, de igual anchura, alberga el mirador justo encima del lugar desde el que se da inicio cada mes de agosto al Descenso Internacional del Sella.

Toda la planificación del proyecto se ha coordinado con el Ayuntamiento de Parres, con el fin de minimizar las molestias de las obras y evitar su desarrollo durante la temporada estival. Igualmente, se han respetado todas las prescripciones ambientales necesarias para que la intervención sobre el Sella tuviera el menor impacto posible en el ecosistema del río.

Las obras de construcción del nuevo puente comenzaron en septiembre de 2025 y han incluido hitos de considerable complejidad técnica, como el desmontaje de la vieja pasarela con la menor afectación posible al cauce del río o el izado de las dos grandes piezas de acero que conforman el esqueleto de la infraestructura. Una grúa de 54 metros izó y colocó los dos tramos de estructura, de 190 y 100 toneladas de peso.

La ampliación del puente Emilio Llamedo se suma a las inversiones de defensa y restauración fluvial frente al cambio climático que se están llevando a cabo en la capital parraguesa para proteger el casco urbano y reducir el riesgo de inundaciones.