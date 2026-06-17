El sociólogo y politólogo, Francisco José Llera, ingresa como académico de número en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Francisco José Llera Ramo ha sumado un nuevo hito a su trayectoria académica al convertirse en académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, una de las instituciones más relevantes del pensamiento y las ciencias sociales en España. El sociólogo y politólogo, nacido en Caravia, logró así uno de los reconocimientos más destacados del ámbito universitario sin desligarse de sus raíces.

El nuevo académico ocupó la medalla número 38 con el discurso titulado ‘La Corona ante los retos de una democracia polarizada’, en el que abordó el papel de las instituciones en un contexto marcado por la fragmentación política y la dificultad para alcanzar consensos. Su entrada en la Academia supone el respaldo a más de cuarenta años de investigación centrada en la opinión pública, el comportamiento electoral y la calidad democrática.

Llera, catedrático emérito de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco y durante años responsable del Euskobarómetro, está considerado una de las figuras más influyentes del análisis político en España.

Vinculado con Caravia

A pesar de haber desarrollado la mayor parte de su carrera profesional fuera de Asturias, nunca ha perdido su vínculo con la región. Mantiene la casa familiar en Caravia, donde reside su madre, de 99 años, y continúa en contacto con amistades de toda la vida, con quienes quiso compartir este reconocimiento. «Yo soy de Caravia. Con Asturias he estado continuamente vinculado. En ningún momento me siento emigrante», afirma.

Esa conexión con su tierra también se reflejó en su discurso de ingreso, donde destacó la contribución histórica de Asturias al desarrollo del país. En sus palabras, se trata de una comunidad «pequeña en lo físico y en lo demográfico, pero grande en sus aportaciones intelectuales y en su papel modernizador», y expresó su orgullo por formar parte de una institución en la que han estado presentes destacados nombres asturianos.