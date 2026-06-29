Álvaro Queipo: “Los alcaldes del PP marcan la diferencia; son ejemplos de servicio público, compromiso con sus concejos y amor por esta tierra”

El presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, destacó esta tarde en Cangas de Onís que “los alcaldes asturianos del PP marcan la diferencia, porque son ejemplo de servicio público, de compromiso con sus concejos y de amor por esta tierra”.

Álvaro Queipo clausuró el emotivo acto celebrado para reconocer los 15 años de labor como alcaldes de José Manuel González Castro, en Cangas de Onís, y Salomé Samartino, en Caravia. “Ambos representan los mejor del municipalismo del PP de Asturias”, resaltó Queipo.

El líder del PP asturiano señaló que “no se gobierna durante quince años por casualidad, especialmente en la política municipal, ni nadie gobierna quince años un ayuntamiento si no conoce a sus vecinos, si no pisa la calle y si no cumple”. En este sentido, señaló que Salomé Samartino “ha demostrado que un concejo pequeño puede tener un gran futuro; con ella, Caravia supo reinventarse cuidando sus playas, apoyando la actividad turística, defendiendo su patrimonio y peleando por servicios básicos para fijar población”.

Respecto a González Castro, Pepín, Queipo afirmó que ha demostrado que Cangas de Onís no es solo Covadonga y Los Lagos, sino también ejemplo de un concejo vivo, de apoyo a la ganadería, de mejora de los servicios públicos, de actividad durante todo el año y de turismo.

“En estos 15 años han construido un mejor futuro para sus concejos, y es lo que distingue al PP de Asturias, que trabajamos para cambiar las cosas, construir futuro desde la gestión y no olvidar nunca la cercanía y la palabra”, resumió.

El presidente del PP alertó de que “la labor de nuestros alcaldes merece ser acompañada por un Gobierno autonómico que cumpla para disponer de los servicios públicos y una sanidad de calidad, vivienda, carreteras dignas, transporte público eficaz, conectividad o turismo”.

“El Oriente recibe a miles de visitantes, pero el Gobierno del Principado no acompaña ese éxito con las inversiones necesarias; no se puede pedir a Cangas de Onís, Caravia y al Oriente que sean escaparate de Asturias sin darles los recursos para gestionar esa realidad”, denunció, para añadir que “el turismo no es un problema, sino que el problema es la falta de planificación e inversión, ya que el éxito exige saneamientos, aparcamientos, movilidad, transporte, servicios y desestacionalización”.

Queipo recordó que “Salomé y Pepín llevan quince años gobernando y nunca han coincidido con un Gobierno del PP en Asturias: “Si han conseguido tanto sin un Ejecutivo autonómico que acompañe, imaginemos lo que podrán hacer con una administración popular”. ”Queremos construir una Asturias donde el Gobierno del Principado acompañe a los ayuntamientos y no los deje solos”, agregó.

El presidente resaltó que el PP llegará al Gobierno regional “para hacer”, y así señaló que se llevará a cabo la mayor bajada de impuestos de la historia de Asturias “para que tengamos la fiscalidad más competitiva del Noroeste de España”. “Más dinero en el bolsillo de los asturianos, más inversión, más crecimiento, más empleo, más apoyo a los autónomos y pequeñas empresas, a quienes trabajan, invierten y crean empleo”, indicó.

Respecto a la vivienda, señaló que es necesario más oferta y más asequible, y facilitar que los jóvenes puedan quedarse en sus concejos, y citó medidas como habilitar más suelo, más vivienda protegida, fomento del alquiler con opción a compra, menos impuestos ligados a la vivienda o avales públicos para que la hipoteca pueda llegar al 100 por cien.

Álvaro Queipo defendió el tren cremallera como mejor acceso para los Lagos de Covadonga, una planificación seria de las infraestructuras, con mantenimiento de carreteras e inversiones estratégicas y un plan ferroviario para Asturias, “para que el ferrocarril en el Oriente pueda ser una realidad”. “Nada de parches, planificación a largo plazo”, resaltó.

También mencionó los graves obstáculos que desde hace años sufre el campo, con el escaso apoyo del Principado y la sangría constante que suponen los ataques del lobo.

Desafíos y logros en Caravia

Por su parte, Salomé Samartino afirmó que han sido quince años “llenos de desafíos, pero también de muchos logros: hemos visto crecer nuestros pueblos, mejorar nuestros servicios e implantar otros nuevos, fortalecer nuestras instituciones y avanzar en proyectos que han transformado la vida de nuestros vecinos”. “Nada de esto habría sido posible sin el esfuerzo de los concejales que me han acompañado, los funcionarios y trabajadores municipales, las asociaciones, los autónomos y empresarios, nuestros jóvenes, nuestros mayores y, sobre todo de cada vecino que ha aportado su granito de arena, transmitiéndonos las necesidades o inquietudes”.

La alcaldesa de Caravia recordó también que “no ha sido un camino de rosas; comenzamos 2011 con la brutal crisis en la que nos habían dejado los Gobierno de Zapatero, la aplicación de la regla de gasto, que limitaba el crecimiento y la inversión municipal incluso cuando existía superávit”

“Luego, llego el covid, el confinamiento, con la ruina, el miedo, el desconcierto y el aislamiento al que se veían sumidos nuestros vecinos, Pero con trabajo, con dedicación y escuchando a los vecinos aprendimos que el verdadero progreso está en facilitar la vida a las personas, que su pueblo sea el mejor lugar para vivir, con los mejores servicios públicos posibles con la fiscalidad más baja posible”, expresó.

Samartino afirmó que “ser alcaldesa de Caravia no ha sido únicamente un cargo, ha sido lo más grande, un sueño hecho realidad, un honor representar a mi pueblo en cualquier lugar del mundo, y una escuela de vida. He aprendido que la línea recta no es la más corta, que el verdadero progreso nace del diálogo, de escuchar a los vecinos y buscar soluciones, De la solidaridad y la capacidad de trabajar juntos más allá de nuestras diferencias, tratando a todo el mundo por igual, para alcanzar objetivos comunes por el bien del interés general”.

Merece trabajar por Cangas de Onís

A su vez, Pepín recordó que han sido “quince años que han pasado muy rápido, pero que están llenos de trabajo, de esfuerzo, de decisiones difíciles, de proyectos compartidos y, sobre todo, de una enorme vocación de servicio público; hubo momentos de incertidumbre, de dificultades y de retos que parecían enormes, pero hubo algo que nunca faltó: el compromiso, la responsabilidad y el convencimiento de que merecía la pena trabajar por Cangas de Onís”.

González Castro agradeció la labor de todos los que le han acompañado en este periodo, “porque nadie gobierna solo, detrás de cada proyecto, de cada obra, de cada decisión y de cada avance hay muchas personas trabajando con responsabilidad y compromiso, y todos hemos compartido una misma forma de entender la política: la de los servidores públicos”.

“Gobernar no consiste en ocupar un cargo, sino consiste en servir a los vecinos, escuchar sus preocupaciones, resolver sus problemas y mejorar su calidad de vida, y si algo nos ha guiado durante estos quince años ha sido precisamente eso: ser útiles”, destacó, y agregó que “nuestra satisfacción está en cada problema resuelto, en cada vecino atendido, en cada familia que encuentra respuestas, en cada obra terminada y en cada servicio mejorado”.

Asimismo, señaló que Cangas de Onís ha logrado una extraordinaria transformación: “Hoy somos un concejo más fuerte, más dinámico, más moderno y con mayores oportunidades”.