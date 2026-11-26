La entrega de la quinta edición del premio de Onda Cero Asturias 'Mujer Asturiana' sirvió para conocer la trayectoria vital de la diseñadora de vestuario Mayte Capín. En el acto del Salón Covadonga del hotel de la Reconquista, la premiada recibió el cariño de amigas como Merce, de su hija Ainhoa y de muchas personas, conocidas o no, que aprecian el trabajo de Capín y cómo ha superado dificultades considerables, como los malos tratos. La entrega coincidió este año con el día contra la violencia de género. Qué hace falta para atajar este problema. Mayte daba una clave: la información

El acto reunió a más de un centenar de personas en el Salón Covadonga del hotel de la Reconquista. Acudieron la concejala de Economía de Oviedo y presidenta del jurado Leticia González, la dsirectora de Emigración Olaya Romano y el presidente de la Junta General Juan Cofiño.

El premio, dotado con 2.000 euros, fue donado por Mayte Capín a la asociación Pequeño Mael, en referencia a un niño que sufrió una infección de meningococo y que, a sus cuatro años, puede moverse con prótesis en las piernas.