Zardain ve “claramente positiva” la huelga de Ence Navia y avisa: “Esto es solo el principio”

Zardain subraya que el paro ha evidenciado “el compromiso de los trabajadores” y ha enviado un mensaje “claro” a la dirección de la empresa: “La paciencia tiene un límite”. Además, señala que la movilización ha tenido “un importante impacto económico” para la compañía.

El representante sindical deja claro que el conflicto no se cierra con el fin de la huelga. “Esto no es el final de nada, en todo caso es el principio. Mientras continúen los incumplimientos y la falta de respeto a los acuerdos, el conflicto solo puede crecer”, advierte.

Zardain confirma que el comité inicia ahora una nueva fase centrada en la vía judicial. Dos de los trabajadores despedidos ya han presentado demandas, y según los servicios jurídicos sindicales, existen “argumentos muy sólidos” para lograr la nulidad de los despidos, si bien recuerda que la decisión final corresponderá a los tribunales. Paralelamente, el comité ha solicitado una reunión con la directora general de Empleo del Principado de Asturias y prepara acciones ante la Inspección de Trabajo por una presunta vulneración del ERE vigente hasta diciembre de 2027. “El conflicto ya no es solo entre empresa y trabajadores, también debe ser conocido por las administraciones”, insiste Zardain, quien no descarta nuevas movilizaciones: “Si es necesario volveremos a las calles. Los acuerdos están para cumplirse”.

El presidente del comité asegura que fuera de la fábrica existe una gran incomprensión ante lo sucedido. “No se entiende cómo se negocia un ERE para evitar despidos traumáticos y acto seguido aparecen estos despidos, ni cómo se firman acuerdos que luego no se cumplen”, afirma. A su juicio, el problema “no es de los trabajadores”, sino de “una dirección que ha dinamitado gran parte de su credibilidad” con una gestión basada en la “imposición” y la “confrontación permanente”.

Otro de los puntos de preocupación es la futura planta de celulosa moldeada, vinculada al compromiso de recolocación de la plantilla hasta junio de 2028. Zardain reconoce que, aunque existen avances a nivel de ingeniería y contactos con proveedores, “a día de hoy no se ha movido un kilo de tierra”. Se trata, recuerda, de un proyecto de gran envergadura —una nave de 6.000 metros cuadrados— que “debería estar comenzando ya” para cumplir los plazos.

Por su parte, Ence mantiene que el conflicto colectivo se deriva de la extinción de tres contratos “por causas organizativas diferentes” e independientes del despido colectivo previo. La compañía explica que los casos responden, en parte, a diferencias en la indemnización de dos trabajadores de un área técnica suprimida. Asimismo, la empresa defiende que continúa desarrollando su Plan de Eficiencia y Competitividad para el periodo 2026-2027, basado en la aplicación de inteligencia artificial, la automatización y la reingeniería de procesos, así como en la racionalización de su operativa.