Más de 3.100 bollos y cerca de 3.000 cofrades impulsan la cuenta atrás para San Timoteo.

La cuenta atrás para San Timoteo 2026 ya ha comenzado en Luarca. La Cofradía ultima los preparativos de una de las celebraciones más emblemáticas del verano asturiano, con un amplio programa de actividades que tendrá uno de sus momentos más esperados este próximo fin de semana con la celebración del tradicional Día del Cofrade o Día del Bollo.

En una entrevista concedida a Onda Cero, el vicepresidente de la Cofradía, Marco Suárez, explicó que las fiestas ya han arrancado con actividades como el Día del Cofrade Infantil, la recuperación de la Noche Celta y la elección de la Novia de San Timoteo y el Novio de Santa Águeda, iniciativas que han contado con una notable participación vecinal.

Uno de los actos más importantes llegará este domingo con el reparto de alrededor de 3.100 bollos preñaos, acompañados de vino para los adultos y refrescos para los más pequeños, en una jornada que volverá a reunir a miles de personas en el Campo de San Timoteo. Según explicó Suárez, la celebración comenzará con el desfile de gigantes y cabezudos junto a la Charanga El Compango y la Banda de Gaitas de Corvera, para continuar posteriormente con la tradicional romería y las actuaciones musicales programadas para toda la tarde.

La organización de San Timoteo supone un importante esfuerzo económico para la Cofradía. El vicepresidente estima que el presupuesto global de las fiestas se sitúa este año entre 180.000 y 200.000 euros. La financiación procede de las cuotas de los cofrades, de los anunciantes que colaboran en el libro de las fiestas, de las aportaciones institucionales y de las distintas actividades que desarrolla la entidad a lo largo del año.

Actualmente la Cofradía cuenta con una masa social de entre 2.800 y 3.000 cofrades, una cifra que todavía puede incrementarse con las renovaciones pendientes de las próximas semanas.

Los fuegos artificiales volverán a iluminar la víspera de San Timoteo. Otro de los momentos más esperados será la tradicional exhibición pirotécnica del día 21 de agosto. Marco Suárez confirmó que la Cofradía mantiene una inversión próxima a los 20.000 euros para los fuegos artificiales, una de las señas de identidad de la víspera de San Timoteo y uno de los actos que más público congrega cada año. Aunque la preocupación por el riesgo de incendios siempre está presente en esta época del año, la Cofradía no ha recibido por el momento ninguna comunicación que haga peligrar su celebración.

La organización también ha dedicado una parte importante de su trabajo al mantenimiento del Campo de San Timoteo, un espacio que requiere atención durante todo el año. Las labores de desbroce, limpieza y conservación se realizan de forma continua, con la colaboración de voluntarios y de numerosos cofrades, para garantizar que el recinto se encuentre en las mejores condiciones cuando lleguen los días grandes de la fiesta. Suárez recordó que recientemente fue necesario retirar varios árboles dañados y acometer distintos trabajos de mantenimiento para conservar en buen estado uno de los espacios más simbólicos de Luarca.

La Cofradía mantendrá también las medidas de control implantadas en los últimos años para limitar la entrada de bebidas ajenas a la romería y reducir la presencia de botellones en el campo. El vicepresidente reconoce que el problema no desaparece por completo, pero considera que las medidas adoptadas han contribuido a mejorar la convivencia y recuperar el carácter tradicional de la celebración.

Con todo ya preparado, la Cofradía afronta con ilusión una nueva edición de una fiesta que forma parte de la identidad de Luarca y del concejo de Valdés. Como resume Marco Suárez, el deseo de la organización es sencillo: “Que la gente disfrute al máximo de San Timoteo, que lo pase bien y que viva las fiestas con responsabilidad”.

Durante la entrevista detalla todo el programa que se desarrollara durante la celebración de este año.