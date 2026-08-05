Kike Gallardo reivindica Asturias como "uno de los mejores sitios del mundo para comer" en la experiencia gastronómica del eclipse

La gastronomía asturiana será una de las grandes protagonistas de la programación especial que Fonte Baxa ha diseñado con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto. La iniciativa, coordinada por Elena Olay, busca ofrecer una experiencia diferente para disfrutar de este acontecimiento astronómico mediante una combinación de cultura, naturaleza, música y cocina de proximidad.

Uno de los nombres destacados del programa es el chef y biólogo Kike Gallardo, creador de "El Herbario Comestible", una experiencia que se desarrollará los días 8 y 9 de agosto y que unirá interpretación botánica, cocina en directo y degustaciones elaboradas con productos del territorio.

Gastronomía, naturaleza y eclipse solar. Kike Gallardo y Elena Olay desgranaron en Onda Cero los detalles de la experiencia "Eclipse Fonte Baxa". | Onda Cero Luarca

Según explica Elena Olay, la idea nació con la intención de ofrecer algo más que una observación del eclipse. "Queríamos que la gente viviese este eclipse de una manera extraordinaria. Lo que buscamos es que se lleven un recuerdo para toda la vida".

Gallardo, que ha trabajado en cocinas de prestigio internacional y desarrolla proyectos vinculados a la biodiversidad y la divulgación científica, considera que Asturias ocupa un lugar privilegiado en el panorama gastronómico. "Asturias, si alguien me pregunta, diría que es de los mejores sitios del mundo para muchas cosas y entre ellas para comer. No solamente porque el producto es maravilloso, sino porque la gente que lo cocina también lo hace increíble".

El cocinero subraya que pocos territorios reúnen una variedad tan amplia de productos de calidad. "Tenemos un mar Cantábrico maravilloso, unas montañas como los Picos de Europa, unas carnes espectaculares, vegetales increíbles y plantas silvestres con sabores muy especiales".

Durante su estancia en Fonte Baxa empleará ingredientes procedentes del occidente asturiano combinados con especies vegetales comestibles del entorno. Ostras, pescado del Cantábrico, plantas silvestres y productos tradicionales formarán parte de una propuesta culinaria concebida para conectar paisaje y gastronomía.

La programación de Eclipse Fonte Baxa incluirá además los conciertos íntimos de Mónica Morado, Yoly Saa y Luis Fercán, todos ellos con aforo limitado a un máximo de cincuenta personas.

Para Kike Gallardo, el éxito de una experiencia gastronómica no depende únicamente de la cocina. "Cuando la gente come bien, se lo pasa bien y descubre algo nuevo, se lleva una experiencia para toda la vida".

Ese es precisamente el espíritu con el que nace una iniciativa que pretende convertir el eclipse solar en una ocasión para descubrir el patrimonio natural, cultural y gastronómico del occidente asturiano desde una perspectiva diferente.