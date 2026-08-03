Luarca se rinde a Íñigo Losada y Óscar Luis Celada en una tarde de emoción, orgullo y reconocimiento colectivo

El acto, promovido por el Ayuntamiento de Valdés con la colaboración de la asociación Valdés Participa, reunió a vecinos, representantes institucionales, familiares y amigos en una velada marcada por la emoción y el agradecimiento a dos trayectorias consideradas ejemplares.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue el recuerdo de la futura propuesta para nombrar a Óscar Luis Celada Hijo Predilecto de Valdés, una distinción que deberá ser aprobada por el pleno municipal y que supondría el máximo reconocimiento institucional del concejo.

Inigo Losada "He recibido muchos premios, pero emocionantes como este ninguno" | Onda Cero Luarca

El ingeniero de caminos, investigador y catedrático Íñigo Losada, uno de los científicos españoles con mayor reconocimiento internacional en el ámbito de la ingeniería costera y el cambio climático, confesó que el homenaje recibido en Luarca tiene un significado especial. “He recibido muchos premios, pero emocionantes como este ninguno. Es una gran alegría y mucha emoción, porque viene del corazón de un pueblo donde prácticamente he vivido toda mi vida. Tengo aquí mi casa, mis amigos, mi familia y los días más felices de mi vida siempre han sido aquí”.

Óscar Luis C. Se siente muchísimo orgullo. Estaba deseando venir a Luarca y estar aquí tranquilo con mi gente" | Onda Cero Luarca

El médico de la selección española de fútbol y doble campeón del mundo, Óscar Luis Celada, reconoció sentirse especialmente emocionado por el cariño recibido en su tierra tras una carrera profesional ligada al fútbol de élite y a algunos de los mayores éxitos del deporte español. “Se siente muchísimo orgullo. Estaba deseando venir a Luarca y estar aquí tranquilo con mi gente. He disfrutado mucho, sobre todo sabiendo que hacíamos felices a mucha gente”.

Cipri Fernández "Tenemos dos valdesanos, dos personas tan relacionadas con nuestro concejo y con la villa de Luarca, que este año han tenido galardones a nivel internacional y mundial" | Onda Cero Luarca

El comunicador y escritor Cipri Fernández, encargado de conducir el acto, destacó la relevancia de reconocer públicamente a dos vecinos que representan la excelencia en campos tan diferentes. “Tenemos dos valdesanos, dos personas tan relacionadas con nuestro concejo y con la villa de Luarca, que este año han tenido galardones a nivel internacional y mundial. Por lo tanto, una satisfacción y una alegría enorme”.

Javier Fanjul "Valdés Participa es una iniciativa popular que jamás organizará nada que no quiera y no tenga respaldo popular. Esto se ha organizado porque el respaldo popular es unánime y era un clamor." | Onda Cero Luarca

El presidente de Valdés Participa, Javier Fanjul, subrayó que la iniciativa nació del sentir de la sociedad valdesana y destacó la respuesta ciudadana obtenida. “Valdés Participa es una iniciativa popular que jamás organizará nada que no quiera y no tenga respaldo popular. Esto se ha organizado porque el respaldo popular es unánime y era un clamor”.

Óscar Pérez, "Estamos muy felices en el Ayuntamiento de haber contribuido al reconocimiento y al homenaje de dos personas como Óscar Celada e Íñigo Losada, por sus trayectorias" | Onda Cero Luarca

Por su parte, el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, resaltó el valor de homenajear a dos personas que llevan el nombre de Luarca y Valdés por el mundo. “Estamos muy felices en el Ayuntamiento de haber contribuido al reconocimiento y al homenaje de dos personas como Óscar Celada e Íñigo Losada, por sus trayectorias, por todo lo que son y porque son barqueses, uno de nacimiento y otro de arraigo. El lleno que hemos logrado en el parque demuestra ese profundo reconocimiento que tienen por parte de toda la sociedad del concejo de Valdés”.

El publico se volcó con los homenajeados y el cariño que les profesa. | Onda Cero Luarca

La masiva asistencia de público y las continuas muestras de afecto hacia ambos homenajeados convirtieron la cita en uno de los acontecimientos sociales más destacados del verano en Luarca, reflejando el orgullo de todo un concejo hacia dos referentes que han llevado el nombre de Valdés mucho más allá de las fronteras asturianas.