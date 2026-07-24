Óscar Pérez: «Óscar Luis Celada es un referente para la juventud y un gran embajador de Valdés»

Desde la Alcaldía, Óscar Pérez, consideran que los méritos deportivos y profesionales del luarqués justifican el mayor reconocimiento que puede otorgar el municipio. Celada formó parte del equipo médico de la selección campeona del mundo en Sudáfrica 2010 y también del combinado que acaba de conquistar un nuevo título mundial. "Los méritos a nivel deportivo y a nivel futbolístico que atesora son totalmente indudables. En estos últimos días tenemos esa segunda estrella mundialista donde Óscar es protagonista al ser el médico de la selección."

El alcalde recordó además que Celada mantiene una estrecha vinculación con el deporte base del concejo, donde ejerce como presidente de honor del Valdés Club Deportivo. "Cabe recordar que es el presidente de honor del Valdés Club Deportivo, el equipo de fútbol base del municipio, que lleva el nombre del campo sintético y que es todo un referente."

El regidor destacó también el valor simbólico que tiene la figura de Celada para las nuevas generaciones, al combinar una destacada trayectoria deportiva con una sólida formación académica y profesional. "Tenemos que mandar ese mensaje. Un referente para la juventud, un embajador para el municipio. Se puede ser un deportista de élite y también preocuparse por la formación, en este caso a nivel de la medicina."

Además, el próximo 31 de julio Óscar Luis Celada y el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y oceanógrafo Íñigo Losada recibirán un homenaje público en Luarca organizado por el Ayuntamiento de Valdés en colaboración con la asociación Valdés Participa.