El FestiBoal Indiano reivindica la memoria de la emigración a través de la cultura, la educación y las historias de vida.

Durante el programa analizamos el presente y el futuro del festival con el alcalde de Boal, José Antonio Barrientos, quien destacó la importancia institucional y cultural de un evento que se ha consolidado como una de las grandes citas del verano en el occidente asturiano. El regidor señaló que el FestiBoal Indiano es ya una cita obligada del mes de julio, que sigue creciendo gracias a la implicación vecinal y al trabajo desarrollado por Fórum Boal 3000. Barrientos invitó a vecinos y visitantes a disfrutar de la programación y aseguró que el éxito de esta edición está garantizado por la calidad y variedad de las actividades previstas.

Pilar González, presidenta de Forum Boal 3.000 | Onda Cero Luarca

También conversamos con la presidenta de Fórum Boal 3000, Pilar González, quien repasó la programación de esta edición y subrayó la apuesta cultural que diferencia al festival. González destacó que el objetivo es implicar a toda la población y convertir la cultura en el eje central de la celebración. “Lo que queremos es que haya actividades, que la gente se implique y que la cultura sea nuestra seña de identidad más que la propia fiesta”, afirmó.

Nuria Santa, presidenta de Destino Boal. | Onda Cero Luarca

La promoción turística del concejo tuvo igualmente protagonismo de la mano de Nuria Santana, presidenta de Destino Boal. Explicó que el impacto del FestiBoal no se limita a la ocupación turística, sino que repercute de forma directa en la hostelería, el comercio y la restauración. Además, considera que el festival funciona como una eficaz campaña de promoción durante todo el año, atrayendo visitantes que regresan posteriormente para conocer con más calma el patrimonio natural y cultural del concejo.

Ilda Pérez, integrante de Forum Boal 3.000 | Onda Cero Luarca

Ilda Pérez, de Fórum Boal 3000, puso el foco en el legado de los emigrantes y en su decisiva aportación a la educación en el municipio. Recordó que entre las décadas de 1920 y 1950 llegaron a construirse hasta 21 escuelas en el concejo gracias a la contribución de los indianos, destacando especialmente el papel de las Escuelas Graduadas. Aprovechó además para reivindicar una apuesta firme por la escuela rural y por mantener vivo el espíritu de aquellas iniciativas educativas impulsadas por quienes emigraron.

En este sentido, lanzó una reflexión: "Yo me sumaría a una petición: una apuesta decidida por la educación, que se mantenga el espíritu de las Graduadas en los tres ciclos", asegurando que esa sería una de las mejores formas de impulsar el medio rural y de rendir homenaje a los emigrantes que tanto hicieron por la enseñanza en Boal.

Carmen Siñeriz, docente y escritora. | Onda Cero Luarca

La escritora Carmen Siñeriz nos acercó el contenido y significado de su última obra, “El filo que nun se coséu”, una novela centrada en la historia de una joven emigrante. La protagonista, Claria, recibe a los 18 años un billete para viajar a Buenos Aires cuando su deseo era permanecer en su tierra natal. La autora explicó que la poesía le sirve como herramienta para expresar los sentimientos y emociones que atraviesa en su vida lejos de su tierra.

Verónica Bermúdez, responsable de la publicación "Vida Boalense" | Onda Cero Luarca

Además, Verónica Bermúdez presentó la recuperación del histórico periódico Vida Boalense, una iniciativa que rescata una parte importante de la memoria local. La publicación nació en la década de 1920 impulsada por vecinos del concejo y abordaba cuestiones sociales, culturales y reivindicativas. El proyecto pretende recuperar ese espíritu con dos ediciones anuales y una primera tirada cercana al centenar de ejemplares.

Néstor Méndez, portavoz de los jóvenes de las visitas guiadas. | Onda Cero Luarca

La participación de las nuevas generaciones estuvo representada por Néstor Méndez, que habló de las visitas guiadas sobre el legado indiano que se desarrollan este año por primera vez y cuyos responsables son los jóvenes del concejo. La iniciativa surgió a través del Plan de Salud de Boal y busca acercar a los jóvenes no solo a la arquitectura indiana, sino también a las historias personales de quienes habitaron aquellas casas. Según explicó, una de las cuestiones que más sorprende a los participantes es descubrir anécdotas y vivencias desconocidas vinculadas a esas familias.

Ángel Fernández, director grupo de teatro intergeneracional de Boal. | Onda Cero Luarca

Mientras tanto, Ángel Fernández destacó el valor del teatro intergeneracional como herramienta para fortalecer la cohesión social y transmitir la memoria colectiva. Director del grupo de teatro intergeneracional de Boal, explicó que la representación de este año gira en torno a la emigración y al legado de los indianos bajo el lema “Somos lo que fuimos ayer”. La iniciativa surgió en 2023 en el colegio y gracias a la propuesta del Plan de Salud se incorporo a mayores reuniendo sobre el escenario a 29 personas entre actores y actrices de distintas edades.

Benjamín Álvarez, emigrante de Silvón a Cuba con solo diecisiete años. | Cedida

Uno de los momentos más emotivos del programa llegó con las intervenciones de Serafina Álvarez, hija de Benjamín Álvarez Suárez, y de Daimy Padilla, su nieta. Ambas recordaron la figura de este vecino de Silvón, emigrado a Cuba con apenas 17 años junto a su hermano y varios amigos. Lo describieron como un hombre trabajador, reservado y profundamente comprometido con su familia. También rememoraron el emocionante regreso de Benjamín a Boal hace aproximadamente veinticinco años, cuando pudo reencontrarse con familiares y conocidos gracias al programa “Añoranza”, una experiencia que, según relataron, vivió con enorme alegría y emoción.

Serafina y Daimy, hija y nieta del emigrado Benajamín. | Cedida

Un programa especial para seguir acercando a los oyentes la historia, la cultura y las vivencias humanas que hacen del FestiBoal Indiano "Volven os Americanos" una de las celebraciones más singulares y emotivas del occidente asturiano.