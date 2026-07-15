Pilar González: “Queremos que la cultura sea nuestra seña de identidad más allá de la fiesta”

“Lo que queremos es que haya actividades, que la gente se implique y que la cultura sea nuestra seña de identidad más que la propia fiesta”, señaló González al explicar la filosofía de una edición que incorpora exposiciones, cine, teatro, literatura, música y actividades vinculadas a la memoria de la emigración.

La presidenta recordó que el festival arrancó el pasado 28 de junio con un concierto de la Orquesta de la Fundación Filarmónica de Oviedo y que desde entonces se han desarrollado diversas propuestas previas. A partir de esta semana, el programa entra en su fase central con actividades diarias relacionadas con el patrimonio indiano y la historia local.

Uno de los ejes destacados será la celebración del centenario del cine Helenias, con proyecciones cinematográficas y actividades que pondrán en valor un edificio emblemático de la villa. También habrá presentaciones literarias, una exposición dedicada al pintor boalés Juan Peláez, conciertos, teatro y encuentros dedicados a la emigración.

“Vamos implicando también a la gente joven para que forme parte del proyecto y se vaya metiendo en harina”, explicó Pilar González, poniendo como ejemplo las visitas guiadas al patrimonio indiano que serán realizadas por jóvenes del propio concejo.

Un fin de semana repleto de actividades

La programación del sábado incluye la inauguración de la exposición “Del río Navia al Río de la Plata”, dedicada a Juan Peláez, además de la presentación del número cero del periódico Vida Boalense, un proyecto que recupera el espíritu de una histórica publicación local.

También se inaugurará un azulejo en homenaje al emigrante Celestino Álvarez, se celebrará una conferencia sobre la influencia de los indianos en la modernización de Asturias y habrá música y actividades festivas.

Esperan más de 200 personas para la comida de hermandad del domingo. | Cedida

El domingo llegarán algunas de las citas más emblemáticas, como las visitas guiadas, la animación musical por las calles, la llegada de los automóviles de época y la tradicional comida de hermandad.

“Tenemos ya más de doscientas personas inscritas y creemos que la demanda va a ser mayor que las plazas disponibles”, explicó González, quien animó a los interesados a formalizar cuanto antes sus reservas.

La presidenta de Forum Boal 3000 agradeció además la implicación de voluntarios y colaboradores y mostró su deseo de que el tiempo acompañe para que todas las actividades previstas puedan desarrollarse con normalidad.

“La gente que viene un año repite, y eso para nosotros es la mejor señal de que estamos haciendo las cosas bien”, concluyó.