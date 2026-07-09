Javier Fernández: "Vespa Puertos es ya un sinónimo de calidad, respeto y seguridad"

La ruta partirá de Navia y recorrerá algunos de los enclaves más emblemáticos del litoral occidental, con paradas en Luarca, Puerto de Vega, Viavélez, Tapia de Casariego y Castropol, antes de regresar al punto de salida.

Más de 260 vespas recorrerán los puertos del occidente en una edición récord. | Cedida

En una entrevista concedida a Onda Cero, el presidente de Vespa Occidente, Javier Fernández, reconoció que la respuesta ha superado todas las previsiones: "Nos hemos visto desbordados. Tenemos 260 inscritos y una lista de espera de unas veinte personas".

El responsable de la organización destacó además la procedencia de los participantes, llegados desde distintos puntos de España, Portugal e incluso Canarias.

Fernández atribuye el éxito al atractivo del recorrido y a una filosofía que prioriza la experiencia de los asistentes frente al crecimiento sin control del evento: "Vespa Puertos tiene dentro del público vespista un sinónimo de calidad, de respeto y de seguridad".

Y añadió: "Queremos primar la calidad y la atención antes que tener concentraciones de mil personas que saturen los pueblos y que no podamos atender como se merecen".

La organización maneja un presupuesto de entre 6.000 y 8.000 euros y agradece la colaboración de los ayuntamientos del occidente, que contribuyen al desarrollo de una cita que promociona turísticamente la comarca y genera un importante movimiento de visitantes durante el fin de semana.