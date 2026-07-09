V edición de Vespa Puertos rompe record de participación con 260 inscritos y gente en lista de espera.

Javier Fernández: "Vespa Puertos es ya un sinónimo de calidad, respeto y seguridad"

La quinta edición de Vespa Puertos se celebrará este sábado con cifras históricas. La organización ha completado las 260 plazas disponibles y mantiene además una lista de espera con una veintena de solicitudes, lo que confirma el crecimiento de una concentración que se ha convertido en una referencia para los aficionados a las vespas clásicas de toda España.

ondacero.es

Asturias |

La ruta partirá de Navia y recorrerá algunos de los enclaves más emblemáticos del litoral occidental, con paradas en Luarca, Puerto de Vega, Viavélez, Tapia de Casariego y Castropol, antes de regresar al punto de salida.

Más de 260 vespas recorrerán los puertos del occidente en una edición récord.
Más de 260 vespas recorrerán los puertos del occidente en una edición récord. | Cedida

En una entrevista concedida a Onda Cero, el presidente de Vespa Occidente, Javier Fernández, reconoció que la respuesta ha superado todas las previsiones: "Nos hemos visto desbordados. Tenemos 260 inscritos y una lista de espera de unas veinte personas".

El responsable de la organización destacó además la procedencia de los participantes, llegados desde distintos puntos de España, Portugal e incluso Canarias.

Fernández atribuye el éxito al atractivo del recorrido y a una filosofía que prioriza la experiencia de los asistentes frente al crecimiento sin control del evento: "Vespa Puertos tiene dentro del público vespista un sinónimo de calidad, de respeto y de seguridad".

Y añadió: "Queremos primar la calidad y la atención antes que tener concentraciones de mil personas que saturen los pueblos y que no podamos atender como se merecen".

La organización maneja un presupuesto de entre 6.000 y 8.000 euros y agradece la colaboración de los ayuntamientos del occidente, que contribuyen al desarrollo de una cita que promociona turísticamente la comarca y genera un importante movimiento de visitantes durante el fin de semana.

Almuerzo de confraternización de los participantes en el ultimo encuentro.
Almuerzo de confraternización de los participantes en el ultimo encuentro. | Cedida
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