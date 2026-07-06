Artenatur, un escaparate del talento rural asturiano

En este reportaje escuchamos a la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, que destaca la consolidación de una feria que cumple un cuarto de siglo manteniendo vivo su espíritu original, y al director general de Pesca del Principado, Enrique Plaza, que aprovechó su visita para analizar los retos del sector pesquero y las medidas que impulsa el Gobierno asturiano para garantizar el relevo generacional.

Cecilia Pérez, alcaldesa de El Franco dialogando con la expositora. | Onda Cero Luarca

Cecilia Pérez, alcaldesa de El Franco, destaca la consolidación de Artenatur tras 25 años de historia y su impacto en la economía local, la artesanía y el tejido asociativo del concejo.

Enrique Plaza, participo en la inauguración de Artenatur XXV | Onda Cero Luarca

El director general de Pesca, Enrique Plaza, visitó Artenatur y anunció nuevas medidas para favorecer el relevo generacional en el sector pesquero asturiano y apoyar a las cofradías de pescadores.

Mario López (Fabas Mariana, Cerredo, El Franco) | Onda Cero Luarca

EXPOSITORES

Mario López, de Fabas Mariana, en San Juan de Prendones, presentó su producción de faba con denominación de origen, fabón ecológico y verdina, marcada este año por la incertidumbre meteorológica.

Esmeralda Cuba (Quesería Finca Casa Barbeiro, Alfoz) | Onda Cero Luarca

Esmeralda Cuba Finca Casa Barbeiro, de Alfoz, mostró sus quesos artesanos elaborados con leche de su propia explotación ganadera, una empresa familiar que ya alcanza la cuarta generación.

Silvia González (Tuyos Miel, Abres-Vegadeo) | Onda Cero Luarca

Silvia González, de Tuyos Miel, llevó hasta Artenatur una selección de miel artesanal procedente de sus colmenas situadas en la zona de Abres, en Vegadeo.

Las socias de Charcutería Lebredo con gran parte de sus productos en la feria. | Onda Cero Luarca

Aurora Martínez con embutidos Lebredo presentó sus productos tradicionales de elaboración artesanal y aprovechó la feria para dar a conocer su nuevo punto de venta en la Plaza de Abastos de Navia.

Momento del acto de reconocimiento a los abuelos de Narcenatur. | Onda Cero Luarca

HOMENAJE A LOS ABUELOS DE ARTENATUR

Artenatur rinde homenaje a una generación que construyó el presente del medio rural

Uno de los momentos más emotivos de la XXV edición de Artenatur fue el reconocimiento a María Olguita Díaz Méndez y Alberto Pérez Núñez, homenajeados este año como vecinos de mayor edad del concejo.

El acto sirvió para recordar toda una vida de trabajo vinculada al campo, la ganadería y la familia, así como el legado de una generación que contribuyó al desarrollo de El Franco en tiempos especialmente difíciles.

Autoridades, familiares y vecinos participaron en un homenaje cargado de emoción, gratitud y reconocimiento.

Publico asistente al acto de homenaje de los abuelos. | Onda Cero Luarca

María Olguita Díaz Méndez y Alberto Pérez Núñez reciben el homenaje de Artenatur 2026 en reconocimiento a toda una vida de trabajo, esfuerzo y dedicación al concejo de El Franco.

María Olguita Diaz y Alberto Pérez, recibiendo los detalles del homenaje. | Onda Cero Luarca

Los homenajeados recordaron los cambios vividos en el mundo rural asturiano, desde la dureza del trabajo en el campo hasta las mejoras en la calidad de vida y las condiciones laborales actuales.