La juventud de Valdés toma la palabra y radiografía sus inquietudes en un encuentro participativo.

Este podcast reúne la voz de los protagonistas: alumnos y alumnas que han participado activamente en este proceso, dejando cerca de 250 aportaciones anónimas en las que han expresado qué les preocupa, qué sienten y qué esperan de su entorno.
A partir de ese trabajo previo, cuatro estudiantes —Candela Arango, Alex Álvarez, Briseida Torres y Marina López— ponen voz a estas inquietudes en un espacio estructurado en cinco grandes bloques: salud mental, territorio, redes sociales, relaciones y futuro.
Lo que encontrarán en este programa es una radiografía directa, sin filtros, de la juventud de Valdés. Una conversación necesaria que pone el foco en la importancia de escuchar a quienes ya son presente y, sobre todo, serán el futuro del concejo.