La juventud de Valdés toma la palabra y radiografía sus inquietudes en un encuentro participativo.

Este podcast reúne la voz de los protagonistas: alumnos y alumnas que han participado activamente en este proceso, dejando cerca de 250 aportaciones anónimas en las que han expresado qué les preocupa, qué sienten y qué esperan de su entorno.

La juventud de Valdés señala la salud mental y la falta de oportunidades como sus principales preocupaciones. | Onda Cero Luarca

A partir de ese trabajo previo, cuatro estudiantes —Candela Arango, Alex Álvarez, Briseida Torres y Marina López— ponen voz a estas inquietudes en un espacio estructurado en cinco grandes bloques: salud mental, territorio, redes sociales, relaciones y futuro.

Ansiedad, falta de trabajo y pocas opciones de ocio: lo que preocupa a los jóvenes de Luarca. | Onda Cero Luarca

Lo que encontrarán en este programa es una radiografía directa, sin filtros, de la juventud de Valdés. Una conversación necesaria que pone el foco en la importancia de escuchar a quienes ya son presente y, sobre todo, serán el futuro del concejo.