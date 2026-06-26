El ingeniero vinculado a Luarca advierte de la subida del mar y defiende preservar dunas y playas

“El clima está cambiando, nos está trayendo temporales con mayor frecuencia y está aumentando el nivel medio del mar”, ha señalado, advirtiendo de que estos factores “incrementan todavía más nuestros riesgos” en la costa.

Losada ha explicado que estos problemas se suman a una presión previa, derivada de años de ocupación y transformación del litoral. “Hemos venido ocupando y modificando nuestras costas por un interés socioeconómico lógico, pero eso ya había incrementado riesgos de inundación y erosión”, ha detallado.

A pesar de ello, el ingeniero ha querido lanzar un mensaje de moderado optimismo sobre el caso asturiano. “La costa asturiana está muy bien preservada comparada con otras”, ha afirmado, destacando el trabajo de ordenación realizado en las últimas décadas.

Eso sí, advierte de que el cambio será inevitable a largo plazo. “Vamos a ver cómo las playas irán retrocediendo y cambiando”, ha explicado, subrayando que algunas podrían desaparecer si no tienen espacio para adaptarse. En este sentido, ha puesto el foco en la importancia de los sistemas dunares: “Las playas necesitan migrar hacia el interior y eso solo es posible si respetamos las dunas”.

Durante la entrevista, Losada también ha reivindicado el papel de la ingeniería civil en la vida cotidiana. “Toda nuestra sociedad está construida sobre infraestructuras”, ha recordado, señalando que muchas veces solo se percibe su importancia cuando algo falla.

Sobre la inversión en ciencia, ha sido claro: “En España no está en primera línea y eso es una limitación”, aunque también ha defendido el talento existente. “A pesar de los recursos, los ingenieros y científicos españoles somos de primera magnitud mundial”, ha afirmado.

Por último, ha lanzado un mensaje a los jóvenes que se plantean dedicarse a este ámbito: “La ingeniería es una disciplina muy diversa, que combina conocimiento técnico con capacidad de comunicación, y te permite ver cómo tu trabajo tiene un impacto real en la sociedad”.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha concedido en las últimas horas el Premio Nacional de Ingeniería Civil 2026 al ingeniero Íñigo Losada Rodríguez, una figura de referencia internacional en el ámbito de la ingeniería de costas y la adaptación al cambio climático, con estrechos vínculos con Luarca, "es un colofón a una carrera de muchos años".

El jurado ha destacado su amplia carrera, marcada por la excelencia científica y el liderazgo en investigación, especialmente en el análisis de los procesos costeros y marítimos y su interacción con infraestructuras. Su trabajo ha sido clave en el desarrollo de nuevas metodologías para la planificación frente al impacto del cambio climático, situando a España en una posición destacada a nivel internacional.

Una entrevista concedida a Onda Cero Luarca en la que deja un mensaje claro: el litoral cambiará, pero aún estamos a tiempo de gestionarlo con conocimiento y responsabilidad.