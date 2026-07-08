Casa Consuelo celebra una Bienal con sabor a legado y mirada puesta en el centenario.

El certamen artístico, impulsado hace décadas por la familia García, reunió a creadores procedentes de distintos puntos de España y volvió a poner en valor una fórmula singular que combina la promoción del arte contemporáneo con la excelencia gastronómica.

El primer premio de pintura, dotado con varios miles de euros y la incorporación de la obra a la colección artística de Casa Consuelo, recayó en el artista manchego Santi Lara gracias a su obra El otro lado, una propuesta de carácter narrativo inspirada en el mundo simbólico y en la reflexión sobre la muerte desde una perspectiva visual y contemporánea.

Junto al apartado artístico, la Bienal volvió a reconocer trayectorias destacadas vinculadas a la gastronomía, la cultura y la sociedad. Entre los galardonados figuraron la prestigiosa pastelera Fátima Gismero, el restaurante Mesón El Centro de Puerto de Vega, representado por María Antonia Fernández, el artista Bernardo Sanjurjo y el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, homenajeado por su trayectoria institucional y su defensa del diálogo y el consenso.

El acto contó además con la presencia del presidente del Principado, Adrián Barbón; la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez; el alcalde de Valdés, Óscar Pérez; representantes institucionales, empresariales y culturales de toda Asturias, así como numerosos artistas participantes en esta decimonovena edición.

La Bienal cerró una vez más consolidada como una de las iniciativas culturales más singulares de Asturias, capaz de reunir en un mismo espacio arte, gastronomía y promoción del territorio, mientras Casa Consuelo continúa avanzando hacia el centenario de una trayectoria que ya supera los noventa años.

La prestigiosa pastelera Fátima Gismero recibió uno de los reconocimientos. | Onda Cero Luarca

La prestigiosa pastelera Fátima Gismero recibió uno de los reconocimientos de la Bienal. Emocionada, recordó su vinculación personal con Asturias, donde dio algunos de sus primeros pasos profesionales tras finalizar sus estudios, y confesó que la distinción supuso una auténtica sorpresa.

María Antonia Fernández recogió el reconocimiento otorgado . | Onda Cero Luarca

María Antonia Fernández recogió el reconocimiento otorgado al Mesón El Centro de Puerto de Vega. Durante su intervención evocó los inicios del negocio familiar, la importancia del mar y del producto pesquero de la comarca, y confesó que Casa Consuelo fue siempre un referente para su establecimiento.

Barbón, destacó el papel de Casa Consuelo como referente de la gastronomía . | Onda Cero Luarca

El presidente del Principado, Adrián Barbón, destacó el papel de Casa Consuelo como referente de la gastronomía y la cultura asturiana. Defendió la capacidad del establecimiento para combinar tradición, innovación y promoción del territorio, convirtiéndose en un ejemplo para todo el sector hostelero.

Juan Cofiño, aprovechó su intervención para reivindicar el valor social de la hostelería. | Onda Cero Luarca

El presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, homenajeado en esta edición, aprovechó su intervención para reivindicar el valor social de la hostelería y agradecer la apuesta de Casa Consuelo por unir gastronomía, arte y convivencia en un mismo proyecto cultural.

Pérez, puso en valor el legado de la familia García y el impacto que Casa Consuelo. | Onda Cero Luarca

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, puso en valor el legado de la familia García y el impacto que Casa Consuelo tiene en la promoción del concejo y del occidente asturiano. El regidor definió el establecimiento como una auténtica capital cultural y gastronómica de Asturias.

Lara, la importancia de formar parte de una de las colecciones artísticas más reconocidas del Principado. | Onda Cero Luarca

El artista manchego Santi Lara se alzó con el máximo galardón de la XIX Bienal gracias a su obra El otro lado. El pintor destacó la singularidad de un certamen que une arte y gastronomía y valoró especialmente la importancia de formar parte de una de las colecciones artísticas más reconocidas del Principado.

García, realizó balance de una edición especialmente emotiva, marcada por el homenaje a su tío Ramón García. | Onda Cero Luarca

El director de la Bienal y responsable de Casa Consuelo, Álvaro García, realizó balance de una edición especialmente emotiva, marcada por el homenaje a su tío Ramón García “Mon”. Además, reafirmó su compromiso para mantener vivo un certamen que camina ya hacia su vigésima edición y hacia el centenario del histórico establecimiento.

La XIX Bienal bajó el telón entre aplausos, reconocimientos y recuerdos, pero también con la certeza de que el legado de Consuelo, Ramón y "Mon" sigue más vivo que nunca. Casa Consuelo continúa escribiendo una historia que supera ya los noventa años y que mantiene intacta una idea sencilla y poderosa: hacer del arte, la gastronomía y la hospitalidad una seña de identidad del occidente asturiano.