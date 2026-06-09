Trevías solicitará medidas cautelares para frenar la depuradora mientras el Principado mantiene su postura.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, defendió en la Junta General que el Ejecutivo está obligado a continuar el procedimiento por razones de legalidad, señalando que cualquier cambio dependerá de los recursos presentados.

“Hay un procedimiento en marcha que hay que cumplir… actuaremos conforme a las resoluciones de los órganos competentes”.

Desde el Partido Popular, el diputado José Manuel Felgueres acusó al Gobierno de ignorar a los vecinos y de desoír el acuerdo parlamentario que pedía paralizar el proyecto y buscar alternativas.

“Estos vecinos se sienten maltratados, olvidados y no se sienten escuchados por su Gobierno”.

Por su parte, la presidenta de la parroquia de Trevías, Sandra Gil, denunció contradicciones en el discurso del Ejecutivo y confirmó que, tras recurrir el proyecto en marzo, solicitarán ahora medidas cautelares para frenar la adjudicación.

“Ellos dan pasos hacia la adjudicación y nosotros tenemos que dar pasos para que lo dirima un juez”.

El conflicto entra así en una nueva fase de judicialización, mientras se mantiene la movilización vecinal contra la ubicación de la depuradora en el núcleo de Trevías, como la vivida hoy en Oviedo con cerca de unas 200 personas.

Unos 200 vecinos de Trevias muestran su malestar delante de la Junta General. | Onda Cero Oviedo

El resto del contenido del programa:

El Principado mantiene la licitación del saneamiento de Trevías y remite el conflicto a la vía judicial. Los vecinos de Trevías pedirán medidas cautelares para frenar la depuradora mientras resuelve la justicia. El PP de Valdés rechaza las acusaciones de manipulación y analizará sus próximos pasos.

Vox advierte de un posible colapso sanitario en verano y el Principado defiende su planificación con 137 contrataciones. Grandas de Salime triplicará la capacidad de su red de agua con una inversión de 2,6 millones. El PP de Vegadeo pide un informe sobre la Feria de Muestras y cuestiona su gestión.

El PP de Foz critica el uso del canon del agua en los presupuestos municipales. Luarca acoge el viernes una conferencia sobre la Antártida como laboratorio para estudiar otros mundos. Fundación Edes impulsa los Diálogos para el Reto Demográfico centrados en la gestión de los montes.

El párroco José Luis Rodríguez, Caballero Medieval Honor del Suarón 2026 de Pianton. Abiertas las inscripciones para el IV Encuentro de Asociaciones del Valle del Esva en Muñás de Arriba. José Ramón Feito visita obras en San Tirso de Abres. Foz renueva el césped y el riego del campo de Malates con una inversión de 203.200 euros.