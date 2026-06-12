Los trabajadores de ENCE Navia paran cinco días: “¿Para qué negociamos el ERE?”

El presidente del comité de empresa, Javier Zardain, denuncia que la decisión de ejecutar tres despidos forzosos tras el cierre del ERE ha supuesto una ruptura total con la dirección:

“La confianza que permitió alcanzar el acuerdo ahora mismo está por los suelos”.

Desde la representación sindical consideran especialmente grave que los despidos se hayan producido apenas días después de cerrar el proceso de salidas voluntarias, lo que, aseguran, contradice el espíritu del acuerdo:

“Aceptamos un proceso muy duro precisamente para evitar despidos traumáticos, y han llegado igual”.

Los trabajadores recuerdan que el ERE implicaba una reducción cercana al 20% de la plantilla, lo que califican como uno de losmayores sacrificios en la historia reciente de la fábrica.

“¿Para qué negociamos un ERE si al final hay despidos forzosos igualmente?”, se preguntan desde el comité.

Además, insisten en que el conflicto no responde únicamente a estos ceses, sino a una acumulación de problemas:

“Hay acuerdos que se firman, pero no se cumplen, y eso rompe algo más importante: la credibilidad”.

Por su parte, la empresa defiende que estas medidas se enmarcan en su Plan de Eficiencia y Competitividad 2026-2027, que busca adaptar la compañía a un nuevo modelo productivo basado en la automatización y la optimización de procesos.

Desde ENCE explican que el ajuste de plantilla responde a esa reorganización y se realiza dentro del marco del ERE vigente hasta 2027.

Mientras tanto, los trabajadores mantienen su postura y exigen la readmisión de los despedidos, advirtiendo de que la situación ha alcanzado un punto límite:

“Quedarnos quietos ya sale más caro que ponernos de pie”.

👉 Puedes escuchar la entrevista completa con Javier Zardain, aquí.