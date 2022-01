Más de Uno Luarca 25/01/2022

La Pdta. del colectivo, Carmen Moyano, dijo que “nosotros no queremos un carnaval profesional, queremos un carnaval de calle, de que la gente disfrute” departiendo por los bares y con las amistades. Se congratulo de la respuesta de los socios y el respaldo obtenido de varios ex alcaldes, del comercio y hostelería local, entre otros colectivos más.

También solicitan que les permitan el uso de una de las carrozas de los Reyes Magos, recientemente remozadas con presupuesto municipal, para desplazar en el desfile a la reina del Carnaval, que está recién operada “llevo a la Reina del Carnaval, no aun perro”.

En la asamblea presentaron las cuentas que arrojan un balance positivo de 7.400€. Este año anuncia que incrementan los premios y darán 3.200€ en vales de compra aumentando en todas las categorías y de reciente creación.

Los actos comenzaran en día 25 y se prolongaran hasta el 2 de marzo con el entierro de la Sardina.

A licitación por medio millon AS-12 tramo comprendido entre Boal y Gio (Illano) de 13,5 kms. | Cedida

La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial acaba de sacar a licitación, con un presupuesto base de 496.319 euros, la redacción del proyecto de acondicionamiento general de la carretera AS-12 comprendido entre Boal y Gio (Illano) de 13,5 kilómetros corresponden a dos tramos: Boal-Doiras y Doiras-Gio, prevé la creación de cinco viaductos de 90 a 250 metros de longitud, así como la reducción de los radios de las curvas y la mejora de la visibilidad.

Contempla la construcción de un nuevo vial de 6 metros de ancho con arcenes de medio metro a cada lado. El plazo de ejecución es de 7 meses.

La inversión total de la obra entre Boal y Gio se ha establecido en 37,5 millones, con un coste estimado por kilómetro construido de 3 millones.

Todo un lujo la presentacion disco en Navia de Nacho Vegas. | Luarca

El concejal de cultura del Ayto. de Navia, Gonzalo Asenjo Palmerola, ha calificado de “lujo” el poder contar con un artista de la relevancia del músico y escritor Nacho Vegas, que acaba de presentar su nuevo disco y quiere comenzar su gira en el Auditorio Fantasio de Navia.

La actuación supondrá ponerlos en el mapa del panorama nacional musical “y si algo hay relevante es el inicio y lanzamiento del primero de los conciertos, y que haya querido que fuera Navia, es una satisfacción enorme”.

Mañana llegara a la Villa de Campoamor el músico que regresa a los escenarios con su trabajo 'Mundos inmóviles derrumbándose', subirá al escenario con una nueva banda, en la que no faltan, Manu Molina, batería, y Joseba Irazoki, guitarrista y a la que se suman nuevos compañeros como el bajista Hans Laguna, cantautor y productor, y Ferrán Resines, teclista, contaran con la berlinesa afincada en Barcelona Juliane Heinemann, multi-instrumentista.

El edil preciso que quedan muy pocas entradas libres y que se pueden adquirir en Liberbank.

