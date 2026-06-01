Ángel Fuentes: "Ni en el mejor de los sueños imaginábamos un resultado así".

Desde el primer momento, la respuesta del público confirmó la expectación generada en las semanas previas. La concejala de El Franco, Victoria Zarcero, no dudó en calificar el evento como “un éxito bárbaro”, destacando la afluencia masiva, la implicación del público y la calidad de la propuesta. “Tenemos La Caridad llena de coches, llena de gente, con un parque lleno de flores, plantas y visitantes disfrutando. La gente está encantada, comprando y viviendo un ambiente inmejorable”, señaló.

El Parque María Cristina acogió el mas de medio centenar de expositores. | Onda Cero Luarca

La feria combinó exposición, venta y divulgación, con una amplia representación de viveros, productores y especialistas procedentes de diferentes puntos de España e incluso del extranjero. Entre los atractivos más destacados se encontraron plantas poco habituales, especies singulares, bonsáis y creaciones ornamentales, además de talleres prácticos que registraron una gran participación. Uno de los espacios más concurridos fue el photocall floral instalado por Flores La Plaza, que se convirtió en un punto de referencia para los visitantes.

El evento fue inaugurado por el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, acompañado por la directora general de Empresas y Comercio, Aránzazu González. Ambos destacaron la originalidad de la iniciativa y subrayaron el valor del emprendimiento local como motor para dinamizar el territorio.

Ángel Fuentes valora el éxito de la feria tras la gran respuesta del público. | Onda Cero Luarca

Desde la organización, el balance ha sido igualmente muy positivo. El presidente de Fontes del Porcía, Ángel Fuentes, reconoció su sorpresa por la respuesta obtenida: “Ni en el mejor de los sueños imaginábamos un resultado así. Algunos expositores nos han dicho que han vendido más en una mañana aquí que en varios días en otras ferias mucho más grandes”. Un dato que, según señaló, demuestra el potencial de la comarca para acoger este tipo de eventos especializados.

El equipo de Hermanos Fernández, con Montse al frente, en la feria de La Caridad. | Onda Cero Luarca

Los propios expositores coincidieron en esa valoración. Montse Fernández, de Hermanos Fernández (La Caridad).

Expositores internacionales como Sandra, llegada desde Portugal, participaron en la feria. | Onda Cero Luarca

Sandra Oliveira, de Cactus y Compañía (Portugal), comento que es la primera vez que acude a una feria en España y valoro de muy positivas las ventas.

Campoastur también se sumó a la feria y ya mira a futuras ediciones. | Onda Cero Luarca

Marcos García de Campoastur, presento una amplia gama de maquinaria con marcas de primera fila poco conocidas en el sector y una amplia variedad de plantas y semillas.

El photocall floral instalado por Flores La Plaza, se convirtió en un punto de referencia. | Suso Colado.

Kiti Pérez, de Flores La Plaza (Cangas del Narcea), con orígenes en la zona dejo muestra de su quehacer en el que las bodas dijo son su pasión. Todos los expositores consultados destacaron tanto el volumen de ventas como el interés del público, mostrando ya su intención de regresar en futuras ediciones.

El público destaca la sorpresa y la satisfacción ante una iniciativa inédita en la comarca. | Onda Cero Luarc

También entre los visitantes el sentimiento era compartido: sorpresa y satisfacción ante una feria “diferente, original y necesaria” que aporta una nueva propuesta de ocio y dinamización en el occidente asturiano.

A raíz de este éxito, la continuidad está asegurada. La organización ya ha confirmado que la feria tendrá una segunda edición y que, además, se prevé la puesta en marcha de una cita de otoño en Castropol. El objetivo es consolidar un calendario estable que vincule el territorio con el mundo de la jardinería, el medioambiente y la creatividad floral.

De este modo, lo que comenzó como una apuesta novedosa se perfila ya como una referencia emergente, capaz de atraer público, generar actividad económica y reforzar la identidad verde de la comarca.