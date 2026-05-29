Concepción Saavedra "el hospital tiene en este momento todos sus servicios cubiertos”

Así lo ha destacado la consejera de Salud, Concepción Saavedra, durante la presentación del nuevo equipo directivo del área ante los alcaldes de la comarca, en un recorrido institucional por las distintas zonas sanitarias del Principado.

Saavedra subrayó que este refuerzo de profesionales ha permitido cubrir todas las especialidades del centro, incluida Urología, que hasta ahora carecía de facultativos. “Con estas 23 incorporaciones desde enero, el hospital tiene en este momento todos sus servicios cubiertos”, aseguró.

Además, la consejera destacó que el hospital ha comenzado a ofrecer nuevas consultas que hasta ahora no se prestaban en el propio centro, como endocrinología, digestivo y neurofisiología, gracias al desplazamiento de especialistas desde otros hospitales. “Esto supone que los pacientes ya no tienen que desplazarse fuera del área para recibir estas atenciones”, indicó.

Junto a estas nuevas prestaciones, también se están reforzando servicios ya existentes como rehabilitación, cardiología, neurología, oncología o dermatología, dentro de una estrategia global para mejorar la atención sanitaria en el territorio.

En paralelo a la mejora de los recursos humanos, el Principado avanza en la modernización de las instalaciones del Hospital de Jarrio. La consejera anunció que ya se está redactando el proyecto de reforma integral del centro, que incluirá nuevas actuaciones pendientes de fases anteriores.

Reunión de la Consejera para presentar nuevo equipo directivo a los alcaldes del Occidente. | Cedida

Entre las actuaciones más destacadas figura la creación de un hospital de día, que se ubicará en el espacio que ocupaba la antigua unidad de hemodiálisis. Este nuevo recurso permitirá ampliar la atención ambulatoria especializada. El proyecto será presentado previsiblemente entre septiembre y octubre.

Asimismo, ya están en marcha mejoras en equipamientos, como la renovación de la segunda sala de rayos X, dentro del proceso de actualización tecnológica del centro.

La estrategia sanitaria también se extiende a la red de atención primaria, donde en lo que va de año se han incorporado tres nuevos profesionales.

Además, el Principado avanza en varios proyectos clave en la comarca, como el nuevo centro de salud de Boal, cuya obra se encuentra en fase de licitación, o el de Tapia de Casariego, cuyo proyecto ya está en supervisión.

En el caso de Castropol, ya se ha cedido el terreno y se ha iniciado la redacción del proyecto, mientras que en San Tirso de Abres se prevén actuaciones de mejora en eficiencia energética.

La consejera adelantó además que durante los meses de verano se concretarán nuevas incorporaciones tanto en el hospital como en primaria, coincidiendo con el final de la residencia de nuevos profesionales médicos.

Con estas medidas, el Gobierno del Principado busca consolidar un modelo de asistencia sanitaria más cercano, accesible y resolutivo en el occidente asturiano.

Saavedra destacó que el nuevo mapa sanitario ya está en funcionamiento y “está permitiendo mejorar la atención”, con especial incidencia en hospitales de referencia como el de Jarrio, que refuerza así su papel como eje sanitario de la comarca.