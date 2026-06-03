Cesar Álvarez: se presenta con “ilusión y esperanza” para seguir consolidándose como uno de los principales escaparates comerciales.

El regidor veigueño subraya que la cita mantiene su esencia bajo el lema “Donde se encuentran personas y territorio”, reflejando el objetivo de conectar sectores productivos, administraciones y visitantes. “Es un reencuentro de personas y territorios”, destaca Álvarez, quien pone en valor la capacidad del evento para visibilizar el potencial económico de la comarca.

La feria contará este año con 124 expositores, procedentes principalmente de Asturias y Galicia, distribuidos en áreas como artesanía, alimentación, zona comercial y espacios exteriores, además de una amplia programación complementaria.

Álvarez incide en la importancia del certamen como escaparate del sector primario, industrial y comercial, con presencia de maquinaria, automoción, venta directa y entidades vinculadas a la formación, como ciclos educativos o instituciones públicas. También destaca la participación del Ejército, que contará con un espacio propio.

El evento abrirá sus puertas el viernes a las 11:00 horas, con inauguración oficial a las 17:00, y se prolongará durante todo el fin de semana con horario ininterrumpido hasta las 21:00 horas. La programación incluye propuestas para todos los públicos, desde actividades familiares y divulgativas —como iniciativas sobre el eclipse solar o astronomía— hasta espectáculos ecuestres, showcooking o conciertos y tributos musicales.

El alcalde anima a vecinos y visitantes a acercarse a Vegadeo, destacando que la feria ofrece “muchas cosas para disfrutar desde la mañana hasta la noche”, en una cita que vuelve a reivindicar el papel del territorio comprendido entre Estaca de Bares y Peñas como un espacio con “mucho que aportar de cara al futuro”.