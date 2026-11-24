El número 1 de la lista de Frente Ampliu al Congreso por Asturias Juan Ponte afirma que el PSOE tiene un “suspenso” en dos materias: en vivienda porque “se han postrado ante quienes no consideran que sea un derecho humano” y en infraestructuras con los ejemplos de los ferrocarriles de Cercanías y Alta Velocidad y el peaje del Huerna. “Nunca se entendió la posición del hasta ahora ministro Óscar Puente”. “Hay que bonificar a las familias asturianas que se han visto en una posición ilegal de desventaja” y en ese sentido “confío en más izquierda en el gobierno para conseguirlo, es la forma de convencer al PSOE”.

“Pedro Sánchez parece el Ché Guevara pero cuando te despiertas es García Page o Cepi” como representante de una “izquierda timorata”. A la vista de la campaña socialista, Ponte indica que “nos alegra que imiten las medidas que han puesto en marcha esta legislatura y pone ejemplo decisiones de los ministerios de Sumar”

“El voto útil es el que se traduce en mejoras en la vida de la gente” y en ese sentido, dice Ponte, “quiero llegar a todo el mundo, no sólo el que enarbole la bandera comunista”.