Jorge Blass: "En política se utilizan técnicas que usamos los magos, pero sus fines son mucho más viles y rastreros que ilusionar y entretener"

Hoy me acompaña un hombre, capaz de hacer realidad nuestros sueños. Tenía alrededor de 11 años cuando comenzó a comprar, en el quiosco, los fascículos de El Mundo Mágico, de Tamariz. Un año después, Jorge Blass inició su formación en la escuela de magia de Ana Tamariz, donde después fue profesor. Desde entonces, ha conquistado auditorios en Las Vegas, Hollywood, Shanghái o Dubái, y ha sido galardonado con premios tan prestigiosos como la varita de oro de Montecarlo, con solo 19 años.
Considerado uno de los magos más importantes del momento, en 2024 fue galardonado con el premio Stage Magician of the Year, por la Academy of Magical Arts de Hollywood, considerado el Óscar de la magia.
Avezado en un arte, que nació en el antiguo Egipto y por el que, en la edad media, muchos acabaron en la hoguera por brujería, este sábado y domingo, en el Teatro La Laboral, de Gijón, este genio obsesivamente ordenado y un poquito impuntual, pretende hacernos flipar con un poquito de esperanza y mucha ilusión. Porque es este, y no los trucos, el verdadero secreto de la magia.