Itzan Escamilla: "Le tengo miedo a la falta de trabajo. Todos somos prescindibles"

Hoy me acompaña un artista que, con menos de 30 años, ya se ha logrado granjear un puesto en la palestra actoral de nuestro país, y parte del extranjero.

Itzan Escamilla empezó su carrera, como actor, en el teatro, participando en obras de teatro como Los Universos paralelos de David Lindsay-Abaire. Por otra parte, ha colaborado en series de televisión como El ministerio del tiempo o Las chicas del cable.

En 2018, su papel de Samuel García en Élite le catapultó a la categoría de mainstream. 5 millones de seguidores, solo en Instagram y una descarga de fama arrolladora, y sin paliativos.

En febrero de 2020 se estrenó en la gran pantalla protagonizando Planeta 5000, del director aragonés Carlos Val. También ha trabajado en México, donde empezó su formación como guionista, que después completó a su vuelta a España.

Este sábado, se sube a las tablas del teatro Jovellanos, de Gijón, con la obra El Efecto.

Una obra original de Lucy Prebble, creadora de Succesion, con adaptación de Juan Carlos Fisher y Rómulo Assereto. La dirige el propio Fisher y, en ella, también participan Alicia Borrachero, Elena Rivera y Fran Perea.