REPORTAJE: El Oriente de Asturias se valora como escenario para un ambicioso proyecto cinematográfico

Dos reconocidos productores ejecutivos internacionales visitaron estos días en el Principado de Asturias con el objetivo de explorar la región para el rodaje de una ambiciosa producción audiovisual a gran escala, centrada en uno de los periodos más significativos de la historia de Asturias y de España.

Se trata del estadounidense John K. Corser, productor ejecutivo y antiguo senior vicepresidente de producción de Universal Studios USA, y del irlandés Conor Harringto, presidente de Trinity Motion Pictures.

La visita forma parte de la fase de evaluación en la que ambos productores recorrieron distintos enclaves del territorio asturiano, valorando su patrimonio histórico, capacidad logística y el respaldo gubernamental para acoger dicha producción. Entre los aspectos destacados se encuentran la diversidad de escenarios naturales, que incluyen montañas, bosques y costa, así como localizaciones emblemáticas.

El proyecto cinematográfico, actualmente en fase de desarrollo, se plantea como una coproducción hispano-irlandesa. Una serie global de alto presupuesto, de diez episodios en inglés, con potencial para tres temporadas, impulsada por el estudio Landers & Cofiño, con sede en la ría de Avilés, establecido en 2024 por la productora ejecutiva australiana Janelle Landers y el gimnasta olímpico asturiano Saúl Cofiño, con el objetivo de producir películas y series de televisión, prestar servicios de producción y fomentar la interacción entre profesionales del audiovisual en la región.

Asturias reúne, en palabras de los productores, “condiciones de riqueza paisajística excepcionales” para realizar el proyecto, lo que la posiciona como candidata dentro de una preselección de varias provincias españolas. Según Saúl Cofiño, “el interés de Cangas de Onís y Gijón nos ayudará en la preparación del dosier final, que se enviará a las más importantes plataformas audiovisuales del mundo. Confiamos, en recibir en algún momento respuesta por parte del gobierno del Principado de Asturias, al ser un proyecto estratégico y de especial relevancia para todos los asturianos, dado que un rodaje de estas características supondría un importante impulso para la proyección internacional de la región, además de impactar positiva y significativamente en la identidad y la economía asturiana”.