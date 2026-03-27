El Conseyu de la Mocedá presenta PULSU, programa centrado en la salud mental y emocional de adolescentes y jóvenes

El Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies presenta PULSU, un nuevo programa centrado en la salud mental y emocional de adolescentes y jóvenes, con el objetivo de acompañar y prevenir el sufrimiento mental de la juventud. La iniciativa, de vocación práctica, pretende detectar, acompañar y abordar situaciones de malestar emocional antes de que evolucionen hacia escenarios más graves, así como generar herramientas útiles dirigidas a profesionales, familias, entidades y a la propia juventud.

PULSU nace como una necesidad que aspira a dar respuesta a una realidad que requiere atención sostenida: En España se registraron 3.846 muertes por suicidio en 2024, según datos provisionales del INE, mientras que el Ministerio de Sanidad señala que el suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años, y UNICEF España indica que el 41% de los adolescentes afirma haber tenido o cree haber tenido un problema de salud mental en el último año. Cabe destacar que Asturias se mantiene como la comunidad autónoma con mayor tasa de suicidios del país, un problema que se repite de forma sostenida en el tiempo y que la sitúa por encima de la media nacional en relación con su población, evidenciando el grave problema de salud mental que existe en el Principado.

Asimismo, el CMPA subraya que la salud mental juvenil no puede entenderse únicamente desde una perspectiva individual, sino que está condicionada por factores estructurales como la precariedad económica, las dificultades de acceso a la vivienda, la inserción laboral o la soledad no deseada. Por ello, PULSU combinará acciones de prevención, acompañamiento, formación y elaboración de materiales, integrando una visión amplia del bienestar juvenil que incluye el contexto social en el que éste se desarrolla.

Como primera acción, el CMPA impartirá, en colaboración con el Ayuntamiento de Llanes una serie de sesiones formativas bajo el lema ‘Salud mental y emocional en adolescentes y jóvenes. Taller para profesionales y familias. Acompañamiento en situaciones de crisis emocional’. Dichas sesiones se celebrarán del 31 de marzo al 14 de abril en la Casa Municipal de Cultura de Llanes y están dirigidas a profesionales de ámbitos como la pediatría, enfermería, educación o servicios sociales, así como a familias, AMPAS y entidades socioeducativas.