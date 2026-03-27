EN MÁS DE UNO

ENTREVISTA: El gerente del Programa Leader en el oriente de Asturias, Germán Romano, nos acompaña hoy en Más de Uno

Centramos nuestra entrevista con el nuevo proyecto interautonómico Aldea Siglo XXI impulsado por el Leader Oriente de Asturias, que avanza a paso firme. Nuestro invitado nos ofrece todos los detalles y apuntes de actualidad

Enrique Carballeira

Onís |

Nueva Economía para la Aldea del Siglo XXI es un proyecto de cooperación LEADER que une aldeas de Asturias, Galicia y Gipuzkoa para reactivar la vida rural mediante transferencia de conocimiento y aprendizaje entre iguales.

Su hoja de ruta combina seis palancas: Sistema Agroecológico Local (SAL), Sistema Energético Local (SEL), Sistema Local de Empresas (SILE), comunidad intergeneracional, nuevas tecnologías y cultura del territorio, entendiendo la aldea como un ecosistema que gestiona recursos, paisajes y bienestar comunitario.

El objetivo del proyecto es consolidar actividad económica y ecológica, fortalecer el capital social y habilitar oportunidades de vivienda, emprendimiento y energía renovable, alineadas con las EDLP de los GDR implicados. En conjunto, la iniciativa propone un modelo práctico, demostrativo y transferible para “hacer posible quedarse” en el medio rural en el siglo XXI.

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