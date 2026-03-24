Indra invierto 130 millones en el 'tallerón' de Gijón tras una alianza con un gigante surcoreano de defensa

La empresa española de defensa Indra firma una alianza con el gigante surcoreano Hanwha en un contrato de casi 2.000 millones para producir un nuevo blindado de cadenas para el ejército español. Será una transferencia tecnológica total que permitirá que el sistema totalmente nacional.

Todo esto es importante para Asturias porque Indra prevé una inversión de 130 millones para dotar al Tallerón de Gijón nuevas capacidad industriales y maquinaria de vanguardia. En la factoría del Natahoyo se fabricará la barcaza del blindado.

Este contrato fue denunciado por Santa Bárbara ante el Supremo. Y en ese sentido, la sección de Comisiones Obreras en la fábrica de armas de Trubia acusa al gobierno de una estrategia que pone en riesgo el futuro de 700 empleos. Esta delegación sindical indica que Trubia podría estar fabricando ya estos vehículos.