BALONCESTO

Wisne, segundo fichaje de Alimerka

El pívot norteamericano de 2,06 llega para reforzar el juego interior del equipo ovetense tras despachar una muy buena temporada en la NCAA. El club de la Capital confirma la marcha de Robert Cosialls, que se une a las ya conocidas de Duscack y Parham

Juan Gancedo

Oviedo |

El Alimerka Oviedo Baloncesto y el jugador Brock Wisne (2,06 m, 2003, Thornton, Colorado, EE.UU.) han llegado a un acuerdo para la incorporación del pívot a la disciplina del OCB para la próxima temporada. De esta manera, el Alimerka OCB refuerza su pintura con un jugador de notable trayectoria universitaria y gran proyección.

Wisne ha consolidado una destacada trayectoria en el baloncesto universitario de la División I de la NCAA, erigiéndose como una pieza angular para los Bears de la Universidad de Northern Colorado. A lo largo de su etapa colegial, Wisne ha sabido combinar su potencia y solvencia en el juego interior con una notable agilidad en transición así como amenaza exterior.

En su último curso en NCAA Wisne ha promediado 16,2 puntos y 6,4 rebotes con porcentajes de un 56,7% en tiros de dos, 33,8% en lanzamientos de tres puntos y 71% desde el tiro libre. Además ha firmado actuaciones notables con 38 puntos ante Northern Arizona o con 29 ante Texas Tech que le han valido un lugar en el segundo mejor quinteto de la conferencia Big Sky.

ESCUCHA LA DESCRIPCIÓN DE WISNE POR PARTE DE ÍÑIGO DE LA VILLA, DIRECTOR DEPORTIVO DEL OCB

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