Un verano saludable

En Asturias tenemos la suerte de no tener los problemas que conlleva un calor excesivo, que se nota en la salud mental de muchas personas. Pero sí nos exponemos a que el verano tenga el efecto contrario al deseado si somos incapaces de "disfrutarlo".

Hay quienes sufren la "ansiedad anticipatoria". Pensar ya en que las vacaciones se terminan cuando las acabamos de empezar. Para evitarlo, la recomendación es coger al menos un periodo de 15 días seguidos porque es el tiempo que nos permitirá desconectar realmente. Y será importante saber contrarrestar con pensamientos positivos todos los pensamientos negativos que nos invadan. Nuestro cuerpo, por ejemplo, será igual que el de mucha gente.

Isabel recomienda desconectar totalmente de nuestro trabajo. Dejar claro que estamos de vacaciones y no mirar los emails ni estar atento al teléfono. Las vacaciones son un momento para olvidarse del estrés. Otro consejo que no da es descansar y dormir, no volvernos locos con hacer mil cosas. El verano es verano sin hacer nada.

Un último consejo. Disfrutar de unas vacaciones que nos hayan hipotecado nuestras cuentas para el resto del año tampoco es buena idea. Lo importante no es el postureo, ir al sitio de moda o demostrar que eres el que más gastas. Un verano en el pueblo, uno sin salir de Gijón, puede ser igual de positivo. Planificar o buscar la época que más nos conviene son buenas ideas siempre que podamos disfrutar de las vacaciones y seamos felices con quien nos acompañan.