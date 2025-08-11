FÚTBOL

Garitano: "La Liga será muy diferente"

El Sporting cierra la pretemporada con victorias contundentes ante Arenteiro y Ferrol y piensa ya en el inicio de Liga ante el Córdoba en El Molinón. El entrenador rojiblanco da por bueno el trabajo durante el verano y desvela que no cuenta con Álex Oyón

Juan Gancedo

Gijón |

El Sporting cerró la pretemporada en Ribadeo goleando al Arenteiro por la mañana (4-0) y al Ferrol por la tarde (3-0), y con mejores sensaciones que en los primeros amistosos del verano. El acierto de cara a gol de Caicedo y Amadou ha levantado la ilusión de los aficionados, aunque ahora deberán de ratificarlo en lo importante: la Liga.

El primer partido (lunes, 19:00 horas, El Molinón) ante el Córdoba podría contar ya con la presencia de un nuevo fichaje, el mediocentro senegalés Mamadou Loum que se desvincula en estos momentos del Arouca portugués. Garitano, que da descanso a la plantilla hasta el miércoles por la tarde, confía en poder contar con Justin y Gaspar para el debut liguero.

ESCUCHA LAS DECLARACIONES DE ASIER GARITANO EN RIBADEO

