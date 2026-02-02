El Sporting vuelve a hacer la 'goma'

Otra vez en Ipurúa. El estadio que asistió al mayor robo en la historia del Sporting (con Rodado Rodríguez) y en el que el club gijonés descendió por última vez en 2017, fue ayer escenario de una nueva derrota, esta vez injusta.

Por fútbol, y por ocasiones, el Sporting fue superior, pero los de Borja Jiménez pagaron muy caro un error de Yáñez (que aprovechó Madariaga para anotar el gol de la victoria local) y después no fueron capaces de acertar cara a gol como ante el Mirandés hace una semana. Dubasin cabeceó al poste en el primer tiempo, Otero tuvo un mano a mano con el meta local que desaprovechó, Rosas rozó la escuadra y Gelabert vio como un disparo suyo, que ya se veía dentro, acababa en córner. No hubo manera, y para colmo la roja a Otero en una acción infantil del colombiano que tendrá consecuencias en los próximos partidos.

El Sporting volverá a jugar el domingo (18:30 horas) ante el Huesca en El Molinón. El equipo se queda a dos puntos del play-off, que serán tres si hoy puntúa el Málaga en Anduva, y a seis de nuevo del ascenso directo.

