FÚTBOL

El Sporting vuelve a hacer la 'goma'

El equipo gijonés desperdicia una gran oportunidad de meterse de lleno entre los mejores tras perder por la mínima en el 'maldito' Ipurúa. Otero, que fue expulsado, Dubasin y Gelabert tuvieron ocasiones claras de gol, pero esta vez el balón no quiso entrar

Juan Gancedo

Gijón |

Otra vez en Ipurúa. El estadio que asistió al mayor robo en la historia del Sporting (con Rodado Rodríguez) y en el que el club gijonés descendió por última vez en 2017, fue ayer escenario de una nueva derrota, esta vez injusta.

Por fútbol, y por ocasiones, el Sporting fue superior, pero los de Borja Jiménez pagaron muy caro un error de Yáñez (que aprovechó Madariaga para anotar el gol de la victoria local) y después no fueron capaces de acertar cara a gol como ante el Mirandés hace una semana. Dubasin cabeceó al poste en el primer tiempo, Otero tuvo un mano a mano con el meta local que desaprovechó, Rosas rozó la escuadra y Gelabert vio como un disparo suyo, que ya se veía dentro, acababa en córner. No hubo manera, y para colmo la roja a Otero en una acción infantil del colombiano que tendrá consecuencias en los próximos partidos.

El Sporting volverá a jugar el domingo (18:30 horas) ante el Huesca en El Molinón. El equipo se queda a dos puntos del play-off, que serán tres si hoy puntúa el Málaga en Anduva, y a seis de nuevo del ascenso directo.

ESCUCHA LAS DECLARACIONES DE LOS PROTAGONISTAS (JIMÉNEZ, PABLO VÁZQUEZ Y CORREDERA) AL FINAL DEL PARTIDO

