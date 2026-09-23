COMENTARIO POLÍTICO

PSOE

Comentario político del Psoe de Gijón en Más de Uno Gijón. Hoy habla sobre vivienda o los fallos del gobierno de Foro.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Al filo de la una en Más de Uno Gijón escuchamos el comentario político del día. Los seis partidos representados en el Ayuntamiento de Gijón tienen un espacio para hablar de lo que ellos consideran.

Foro está representado por Hugo Rodríguez

Al Psoe le pone voz Marta Menéndez

El PP tiene a David Cuesta

IU expone sus posiciones a través de Alejandro Farpón

Vox cuenta con Ignacio García

A Podemos le escuchamos a través de Rubén Alonso

Los comentarios políticos duran entre 2 y 3 minutos e, insistimos, tienen temática libre para cada uno de los partidos. Este año los emitimos de martes a viernes, aunque algún lunes también se pueden escuchar.

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