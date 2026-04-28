LEER MÁS Investigar, conservar y educar

El acto central, con tarta de cumpleaños incluida, se ha programado para el 10 de junio. Ese día hay previsión de reunir a autoridades, personalidades de diferentes ámbitos y colaboradores. El 29 de junio, jornada festiva en Gijón, el equipamiento abrirá de una forma peculiar. Será el día del “Paga lo que quieras”. Los visitantes realizarán la visita y cuando terminen, valorarán el coste del servicio que han recibido y decidirán cuánto pagan por él.

Presentación del vigésimo aniversario del Acuario | OCR Gijón

El mes que viene una delegación del Acuario y el Ayuntamiento viajará a Nueva York. Para firmar un acuerdo con el Museo de Historia Natural. Una alianza que aseguran, reforzará la proyección internacional del centro gijonés.

La celebración de la efeméride incluirá exposiciones, actividades educativas y visitas guiadas. El mes pasado, en marzo, en el tanque central del equipamiento se enterró una cápsula del tiempo que será abierta dentro de 20 años.

Hoy hemos hablado en Onda Cero con un gaditano que ya se siente muy asturiano. Gestiona el Acuario desde 2018, cuando se hizo cargo del centro la empresa Rain Forest.