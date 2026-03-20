Investigar, conservar y educar

Hace veinte años la tortuga gigante de la isla pinta, el pez espátula chino y la foca monje del caribe eran especies en peligro de extinción. A día de hoy, han desaparecido. En el Acuario de Gijón, gestionado por Raint Forest desde agosto de 2018, trabajan para evitar que dentro de dos décadas la lista de especies extinguidas se amplíe. El director del Acuario, Alejandro Beneit, asegura que están en la última línea de defensa de la conservación.

Alejandro Beneit asegura que el Acuario no será testigo pasivo del declive. Se ha comprometido a seguir investigando, conservando y educando. Todos esos son los pilares de la Fundación Bioparc en la que se engloba el equipamiento.

Preguntado sobre la cápsula del tiempo ha explicado que el mensaje que se quiere transmitir cuando se abra es el compromiso con el mar y una esperanza de que se haya podido mejorar la situación que existe ahora. También se incluyen en ella muchos mensajes "de mucho cariño" de mucha gente que ha venido al Acuario, los periódicos del día de hoy y muchos mensajes con el deseo de mejorar la situación actual.

La cápsula del tiempo que ya guarda el tanque principal de las instalaciones, en el que los tiburones Elisa y Currín conviven con tortugas y meros, guarda mensajes a favor de la conservación. La previsión es que sea abierta dentro de veinte años, en 2046.

Hace veinte años ocupaba la alcaldía de Gijón, Paz Fernández Felgueroso. En declaraciones a los medios de comunicación ha confesado que para ella es una "gran satisfacción" ver cómo ha crecido el Acuario y cómo se ha convertido en un activo muy importante para Gijón, no solo por su atractivo turístico, sino por su valor en la educación ambiental a la ciudadanía.

La última novedad del Acuario es el Centro de Recuperación CRAMA. Se creó para acoger animales salvajes, principalmente tortugas marinas y focas, que puedan aparecer varados en la costa y sean rescatados por el personal de la Red de Varamientos del Principado de Asturias. El CRAMA Bioparc cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. El centro se ubica en la parte trasera del Bioparc Acuario de Gijón. Incluye cubas para alojar a los animales recogidos y, también, zonas auxiliares como un laboratorio para analíticas y la toma de datos de sus inquilinos temporales. Cuenta con acceso directo al agua de mar.

Los veinte años de actividad se conmemorarán en junio con un programa de actos en el que se está trabajando en colaboración con el Ayuntamiento.