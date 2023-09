RAFA COFIÑO FUE DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA

"Hubo opción de mejorar y no se hizo"

Estrenamos la sección "Ya no te acuerdas" en la que queremos hablar con aquellas personas que estuvieron en primera línea de lucha contra el coronavirus. Nuestro primer invitado es Rafa Cofiño. El hoy diputado de Sumar en el Congreso fue director general de salud pública hasta el 26 de diciembre de 2026. Asegura que no rememora mucho aquellos momentos y cuando lo hace es para resaltar lo positivo, como el trabajo en equipo. Pero lanza una advertencia en Onda Cero: las estructuras de salud pública siguen siendo muy deficientes porque no se aprovechó la pandemia para mejorar.