Las entidades sociales se harán cargo de las "necesidades temporales" de las personas sin hogar

Aún no está todo definido. No se sabe aún dónde se reubicarán las personas que necesiten ayuda, pero todas las entidades de la red ponen a disposición de la solución "todos sus recursos". En un comunicado conjunto han avanzado que "manifestamos nuestro compromiso a acompañar a las personas residentes del Albergue en sus procesos de incorporación social para favorecer su bienestar y atención adecuada, y a colaborar para construir una ciudad que se sustente en los valores de solidaridad, convivencia en comunidad

y respeto mutuo".

Cada entidad de la Red puede aportar una cosa. No todas tienen alojamientos disponibles. En todo caso, explican, el trabajo que empieza ahora (aunque no desde cero) requiere tiempo porque cada cual tiene sus limitaciones, explica Chechu Pérez Espinosa, director de Proyecto Hombre. Es una situación compleja, pero la disposición "es total".

Porque lo más importante para la Red es garantizar la dignidad, seguridad y anonimato de las personas sin hogar. Rechazan "las expresiones o conductas de odio, estigmatización o discriminación de las personas en situación de sinhogarismo, contrarias a los derechos humanos". Nos recuerda Inmaculada Juega, delegada provincial de la AIC voluntariado social Vicenciano, que "cualquier nos podemos ver ahí" y "no están ahí porque quieran".

Desde Proyecto Hombre, ubicada en el Natahoyo, quieren dejar claro que es un barrio solidario. Desde la Red hacen un llamamiento a la ciudadanía de Gijón, "conocida por su carácter abierto y comprometido, entendiendo las dudas e inquietudes que el compromiso lleva aparejado en ocasiones, pero dejando claro que los servicios, recursos y programas para la atención a personas en situación de exclusión residencial son organizados, regulados y están acompañados por profesionales".

Llamamiento también para que esta situación no sea utilizada como arma política. Tampoco se acepta la "instrumentalización de las personas menores de edad en situación de necesidad de protección como argumento para oponerse a este tipo de decisiones", en referencia al Hogar de San José.