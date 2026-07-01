PP y Foro Asturias defenderán una iniciativa para que Asturias cuente con una planta de valorización energética de los residuos

El presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, anunció hoy que el PP y Foro Asturias defenderán en la Junta General, en un Pleno extraordinario que se celebrará el próximo 8 de julio, una iniciativa para que Asturias cuente con una planta de valorización energética de los residuos. “Es la única solución viable para el bolsillo de los asturianos y para evitar que siga acumulando basura en el vertedero de Cogersa, que ya no da más de sí y va a ser un problema, y la única forma de cerrar el círculo de los residuos”.

Álvaro Queipo, en una comparecencia de prensa junto al secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, afirmó que en el citado Pleno también se pedirá la reprobación del consejero responsable de Cogersa, Alejandro Calvo, “por su falta de transparencia, por faltar a la verdad en el Parlamento y por su falta de estrategia en la gestión de residuos”. “No se puede hacer peor”, resaltó.

El líder del PP señaló que Asturias “no puede continuar más sin saber cómo gestionar los residuos ni tener claro qué hacer con ellos”, a la vez que denunció que Adrián Barbón engañó en el Parlamento a los asturianos cuando negó que se estuviese mandando combustible sólido recuperado (CSR) a quemar a La Robla, en León.

“Lo negó y nadie en el Gobierno desmintió ni aclaró que había sido un error; tuvo que ser la prensa quien sacase a la luz que sí había ocurrido y a día de hoy no tenemos ni una sola explicación ni tampoco una disculpa de por qué se ha mentido en sede parlamentaria”, indicó.

Queipo destacó que Calvo se limita a “observar” el problema de los residuos, “pero no puede ser un actor meramente pasivo, sino que debería ser quien nos dijese qué va a ocurrir cuando después de separar y de reciclar, con lo que ya no se puede reciclar, qué va a hacer Asturias, y la solución no puede ser seguir acolmatando un vertedero que ya no da más de sí”. En este sentido, recordó que el ritmo de producción de CSR está previsto en torno a 150.000 toneladas, según datos de la propia Cogersa.

El presidente popular afirmó que no se trata solo de cuánta basura se genera y cómo se gestiona, sino que el problema tiene un impacto en el bolsillo de los asturianos: “El hecho de que Asturias esté enterrando basura, siguiendo justamente el camino contrario de todo lo que recomienda la Unión Europea, está suponiendo un coste añadido a los asturianos”.

Álvaro Queipo advirtió de que hay dos caminos: “O tomamos el del Gobierno, que es taparnos los ojos con una venda y no hacer nada, a ver si pasa el tiempo, o tomamos las riendas del asunto y proponemos una solución con toda claridad para Asturias”.

“Podemos esforzarnos, y debemos, en separar y en reciclar, pero una vez que queda lo que ya no se puede reciclar, ¿qué va a hacer el Principado de Asturias? ¿Va a seguir enterrando un residuo que primero convierte en CSR y después tenemos que pagar un extra por meterlo dentro de un vertedero? ¿Va a seguir costeando el ciudadano asturiano, que no tiene ninguna culpa de la falta de gestión del Gobierno, con la tasa de basuras el coste de esta mala política por falta de una decisión concreta?”, se preguntó.

Álvaro Queipo subrayó que la planta de revalorización energética de residuos tiene que hacerse de la mano de Cogersa, “que no es el problema, el problema es quien gestiona los residuos en Asturias”.

Asimismo, el presidente del PP hizo un llamamiento al resto de grupos parlamentarios para que “abandonen posiciones probablemente esforzadas por el ajetreo del día a día, y hagan una reflexión profunda". ¿Qué defienden el resto de grupos, que hay que hacer con aquello que ya no se puede reciclar más?, ¿qué hacemos con esa basura?, ¿seguimos enterrándola con el coste que supone para los asturianos o intentamos hacer de ello un elemento que genere aprovechamiento energético y, por tanto, incluso ingresos para el Principado?”.

“Será decisión del Parlamento tomar este camino o seguir estancados en este punto en el que nos han dejado metidos el Partido Socialista durante tantos años”, concluyó.