El cabeza de lista de Vox al Congreso por Asturias José María Figaredo afirma que un voto de más a su formación ofrece más opciones para que evitar un escaño de PSOE y Frente Amplio.
Sobre el peaje del Huerna, estudiar la posibilidad de “retirarlo”. Figaredo indica que “si es nulo, se acabó el peaje” pero promete “estudiar los datos”. “Más allá de pensar en el coste, hay que pensar en el retorno y no se puede tolerar una autopista que no está en condiciones”, concluye el político de la formación de Abascal.
Sobre el lobo, hay que recuperar el control de población que “ahora no se está haciendo”. Preguntado sobre si podría considerarlo especie cinegética, “no descartamos absolutamente nada”.
Figaredo afirma que la inseguridad ciudadana ha crecido. Si el delincuente es español, tiene que ir a prisión si es condenado así. Si es extranjero, debe volver a su país. “Tenemos cárceles repletas con personas de fuera”.
La prioridad nacional no significa relegar a extranjeros en prestación de servicios como sanidad sino en ayudas como rentas de inserción, escuela infantil o vivienda pública.