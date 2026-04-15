UN CAFÉ CON ALBA VÁZQUEZ

Eva Hache: "Hay un día que me gustaría repetir y que no me gustaría repetir: el nacimiento de mi hijo"

La humorista llega a La Laboral, de Gijón, con una nueva edición de Mentes Peligrosas

ondacero.es

Oviedo |

Esta tarde tengo el gusto de compartirla con la pionera del late show en femenino de nuestro país.

Tras haber estudiado filología inglesa, Eva Hache se granjeó un puesto en el bello arte de hacer reír, en 2003, cuando ganó el concurso del club de la comedia. En televisión, ha presentado programas como Noche Hache o La Paisana.

Si hablamos de cine, debutó como directora con la película Un mal día lo tiene cualquiera, en 2024. Una Película, producida por Álex de la Iglesia y Carolina Bang y Atresmedia Cine. Un año, por cierto, en el que se le concedió la medalla de oro a las Bellas Artes.

En 2018 crea un grupo musical de versiones llamado Vintache, con el cual actúa en el programa Late Motiv y realiza varios directos en la Sala Sol de Madrid.

Este viernes y sábado irrumpe en el Teatro de la Laboral, de Gijón, junto a Álex Clavero, David Cepo y Luis Piedrahita para bailar, cenar, beber… Y, sobre todo, hacernos reír como nunca. Que, dicho sea de paso, buena falta nos hace…

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer