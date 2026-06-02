ENTREVISTA: El Cacolas Infantil Femenino hace historia y ya sueña con la Copa de España

Hay equipos que firman buenas temporadas y luego está el Infantil Femenino del Cacolas, que este año ha decidido ganarlo absolutamente todo. El club, que une a los concejos de Caravia y Colunga, ha completado una campaña para el recuerdo en el fútbol sala asturiano, levantando tanto la Liga como la Copa en la temporada 2025/2026.

Un doblete que confirma el gran momento de una cantera que sigue creciendo en el Oriente de Asturias y que demuestra que el fútbol sala femenino tiene mucho presente, pero también mucho futuro en nuestros concejos.

El éxito de las jóvenes jugadoras no ha pasado desapercibido. Para reconocer el esfuerzo y los resultados conseguidos durante toda la temporada, los ayuntamientos de Caravia y Colunga han querido rendirles homenaje con una recepción oficial. La cita será el próximo jueves, a las 15:45 horas, en el polideportivo de Colunga, donde la alcaldesa de Caravia, Salomé Samartino, y el alcalde colungués, José Ángel Toyos, recibirán al equipo.

Pero la aventura del Cacolas todavía no ha terminado. Después de proclamarse el mejor conjunto de Asturias en su categoría, el equipo pondrá ahora rumbo a un reto mayor: la Copa de España de clubes.

Las asturianas han quedado encuadradas en un grupo exigente junto a las campeonas de Andalucía, Madrid y Murcia, un escenario de máximo nivel en el que buscarán seguir haciendo historia. El objetivo está claro: terminar entre los tres mejores equipos del grupo para avanzar de ronda. Tras una temporada impecable, ilusión y confianza no faltan en un equipo que ya ha demostrado que sabe competir… y ganar.